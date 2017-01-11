Новая администрация представит доклад о хакерах в течение 90 дней – Трамп

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КИЕВ, 11 янв – РИА Новости Украина. Администрация Дональда Трампа в течение 90 дней представит доклад о кибератаках и возможности противостояния им, об этом избранный президент заявил в среду на пресс-конференции.

"В течение 90 дней мне представят основной доклад о хакерстве и защите, о том, как мы остановим этот сравнительно новый феномен", — сказал Трамп на первой после победы на выборах пресс-конференции.

"Я хочу, чтобы они рассказали, мне об этой ситуации, но также и о другом, что может быть наиболее важно, наше правительство занимает худшее, последнее, 17 место по уровню киберзащиты среди прочих отраслей, например торговли, банковой сферы и других", — сказал Трамп, добавив, что "США подвергается хакерским атакам ото всех: России, КНР".

ЦРУ, ФБР и АНБ распространили 6 января доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность разведки. При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в соцсетях. Практически половина доклада была посвящена телеканалу RT и агентству Sputnik, причем данные по RT были в основном пятилетней давности.

Администрация президента США Барака Обамы 30 декабря ввела санкции против 9 российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны. Глава МИД Сергей Лавров назвал безосновательными заявления Вашингтона о вмешательстве России в избирательную кампанию в США.