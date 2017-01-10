Нацразведка США не исключила, что РФ влияла на выборы в 20 странах

КИЕВ, 10 янв – РИА Новости Украина. Российские власти в последние годы могли повлиять на политическую ситуацию более чем в 20 странах, заявил директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер.

"Возможно, это две дюжины стран", — сказал Клэппер на слушаниях в сенате, отвечая на вопрос о "вмешательстве России в выборы в других странах за последние четыре года".

По его словам, Россия "в той или иной степени предпринимала попытки повлиять на политические взгляды или мнения".

Названий стран и каких-либо других подробностей и доказательств Клэппер не привел.

ЦРУ, ФБР и АНБ распространили в пятницу доклад, в котором обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность разведки.

При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в соцсетях. Практически половина доклада была посвящена телеканалу RT и агентству Sputnik.