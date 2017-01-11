Трамп: никакой перезагрузки отношений с РФ не будет

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Избранный президент США Дональд Трамп считает неуместным слово "перезагрузка" применительно к развитию отношений между Вашингтоном и Москвой.

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"Нет никакой кнопки перезагрузки. Мы либо поладим, либо нет", — сказал Трамп на пресс-конференции в Нью-Йорке, которую транслировали американские телеканалы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отмечая ухудшение двусторонних отношений с США во время президентства Барака Обамы, заявил, что термин "перезагрузка" в этом контексте себя скомпрометировал.

Как сообщалось ранее, Трамп не считает, что действующий глава Белого дома Барак Обама зашел "слишком далеко", введя санкции против РФ по обвинению причастности к кибератакам.