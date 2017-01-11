Саакашвили не верит в "компромат Путина" на Трампа

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Дональд Трамп не допустил бы того, чтобы у российского президента Владимира Путина появился бы против него компромат. Такое мнение высказал бывший президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщил, что спецслужбы США сообщили уходящему президенту страны Бараку Обаме и избранному президенту Дональду Трампу о своих подозрениях относительно того, что некие "российские агенты" якобы обладают компрометирующей информацией о миллиардере, но при этом точных подтверждений этих предположений у американского разведсообщества нет. По информации телеканала, данные предположения содержались в кратком обзоре из двух страниц, который был приложен к докладу спецслужб США. В распоряжение телеканала попали записи, состоящие из 35 страниц, на основе которых был сделан этот обзор, где не приводятся подробности или информация об источниках.

Анонимный доклад на эту тему опубликовал ресурс BuzzFeed. В Кремле на это ответили, что Россия не собирает порочащих сведений на кого бы то ни было, а работает лишь в интересах глобального мира и безопасности.

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"Новоизбранный президент Трамп посещал Грузию в деловой поездке. Во время этой поездки и во время моих многочисленных визитов к нему в Нью-Йорке, я бывал с ним в разных неформальных ситуациях. Я могу подтвердить, что он одновременно является очень интересной и впечатляющей личностью, в компании которой приятно находится, но в то же время это очень достойный и предусмотрительный человек. Я не могу себе представить, чтобы он оказался в ситуации, когда его действия могут быть использованы против него такими, как Путин", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

"По-моему вся эта история является классическим примером черного пиара, и я говорю об этом исходя из личного горького опыта, так как такие грязные методы лживой пропаганды уже много лет используются против меня", — добавил политик.

Американский сенатор Джон Маккейн заявил, что в конце года получил некую информацию, которую затем передал главе ФБР, и не в силах оценить ее корректность самостоятельно.

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Учитывая ссылку Маккейна на недавние сообщения в СМИ, можно сделать вывод, что он имеет в виду так называемый доклад о "российском компромате" на избранного президента США Дональда Трампа.