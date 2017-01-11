Канал CNN отреагировал на заявление Трампа о "фейковых новостях"

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Телекомпания CNN приняла сознательное решение не публиковать компромат на избранного президента США Дональда Трампа и потребовала от советников будущего президента указать на конкретные ошибки телеканала. Заявление сделано сразу после того, как Трамп на пресс-конференции в Нью-Йорке назвал CNN "фейковыми новостями".

Ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщил, что спецслужбы США сообщили уходящему президенту страны Бараку Обаме и избранному президенту Дональду Трампу о своих подозрениях относительно того, что некие "российские агенты" якобы обладают компрометирующей информацией о миллиардере, но при этом точных подтверждений этих предположений у американского разведсообщества нет. По информации телеканала, данные предположения содержались в кратком обзоре из двух страниц, который был приложен к докладу спецслужб США. В распоряжение телеканала попали записи, состоящие из 35 страниц, на основе которых был сделан этот обзор, где не приводятся подробности или информация об источниках. Анонимный доклад на эту тему опубликовал ресурс BuzzFeed.

"Решение CNN опубликовать репортаж с аккуратно подобранными источниками о том, как работает наше правительство, полностью отличается от решения BuzzFeed опубликовать неподтвержденные меморандумы. Кампания Трампа знает это", — говорится в заявлении телеканала.

​"Мы полностью уверены в нашем репортаже", — заявили в телекомпании, ссылаясь на Первую поправку к Конституции США, которая защищает свободу слова.

"Мы не будем публиковать никакие детали 35-страничного документа (который опубликовал BuzzFeed — Ред.), поскольку мы не подтвердили предположения, содержащиеся в нем. Учитывая, что члены команды Трампа так громко критиковали наш репортаж, мы призываем их указать конкретно, что они считают неточным", — говорится в заявлении CNN.

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В среду, 11 января, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что сообщения о "компрометирующей информации" относительно Трампа в распоряжении России — "абсолютная утка, абсолютная фабрикация и абсолютная чушь"; по его словам, "у Кремля нет компромата на Трампа, эта информация не соответствует действительности и является не чем иным, как абсолютным вымыслом". Песков добавил, что это "очевидная попытка навредить" двусторонним отношениям России и США.