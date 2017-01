Обзор зарубежных СМИ: снова Трамп, скандал с флагом Индии и проект Коэнов

РИА Новости Украина

Трамп наносит ответный удар

Дональд Трамп после публикации о якобы готовившемся на него компромате в России назвал некоторые сообщения в СМИ "стыдными" и отметил "позорное" поведение разведывательных служб, пишут в четверг зарубежные издания (New York Times, Wall Street Journal, Washington Post, Guardian, Financial Times, Spiegel, Sueddeutsche Zeitung, Figaro, Monde и другие). "Я думаю, что это было позорно — позорно, что спецслужбы позволили распространиться какой-то информации, которая оказалась настолько ложной и недостоверной", — сказал Трамп, сравнив поведение спецслужб с порядками нацистской Германии, пишет Financial Times.

Как говорится в статье Washington Post, в ходе "смелой" и "бесшабашной" беседы с журналистами будущий президент США "впервые признал, что Россия ответственна за хакерские атаки на Демократическую партию во время выборов в прошлом году".

Но избранный президент "не слишком разгневался по поводу этого нарушения, и через несколько мгновений после признания, казалось, поставил роль России под сомнение, заявив, что "это могли быть и другие", отмечает New York Times. Издание полагает, что в целом пресс-конференция продемонстрировала "шоуменство, агрессивность и восприимчивость к критике, что господин Трамп показывал на протяжении президентской кампании 2016 года, и выделила рефлекс Трампа опровергать любую критику и вопросы относительно его поведения". "Очерняя спецслужбы, журналистов и Хиллари Клинтон, избранный президент показал, что он будет вести себя так же в Белом доме", — считает газета.

Тиллерсона допросили с пристрастием

В центре внимания мировых СМИ (New York Times, USA today, Washington Post, Los Angeles Times, Guardian, Spiegel, Zeit, Welt и многие другие) 9-часовые слушания по кандидатуре Рекса а на пост госсекретаря США. Большинство изданий фокусируются на темах, так или иначе связанных с Россией. Газета Politico отмечает, что бывший глава ExxonMobil отвечал на вопросы "удивительно откровенно, даже резко", он "пытался обозначить ключевые моменты, например, заявил, что его компания никогда не занималась лоббизмом против санкций в отношении России".

По мнению Los Angeles Times, целью Тиллерсона в ходе слушаний было "развеять опасения по поводу его давних связей с Россией. "В отличие от Трампа, он называет все более враждебную Россию поводом для тревоги", — пишет газета, добавляя, что он осуждает действия РФ по Крыму и считает их "неправомерными". Как выявили слушания, Тиллерсон считает, что Россия представляет угрозу, однако в меньшей степени, чем ИГ, пишет USA Today. По мнению издания, в ответах Тиллерасона рефреном звучит мысль о том, что "Россия и США вряд ли станут друзьями". Сенат может провести неограниченное количество слушаний, пока не поставит вопрос об утверждении Тиллерсона на голосование. В сенатском комитете 11 республиканцев и 10 демократов, так что даже один скептически настроенный сенатор-республиканец может создать проблемы Тиллерсону с утверждением. При этом лидеры республиканцев могут вынести вопрос об утверждении Тиллерсона на сессию всего сената, минуя комитет.

Volkswagen ответил по закону

Многие мировые СМИ (New York Times, Washington Post, Los Angeles Times, Guardian) пишут, что немецкий автоконцерн Volkswagen AG окончательно согласовал с американскими властями уплату штрафа в размере 4,3 миллиарда долларов в рамках "дизельного скандала". В рамках соглашения Volkswagen признал себя виновным по трем пунктам обвинения в совершении уголовного преступления в соответствии с законодательством США. Соглашение о признании вины предусматривает выплату уголовного штрафа в размере 2,8 миллиарда долларов, а также назначение независимого мониторинга за компанией в течение трех лет. Компания также согласилась выплатить штраф в размере 1,45 миллиарда долларов для урегулирования федеральных, экологических и других гражданских исков. Помимо этого, Volkswagen выплатит 50 миллионов долларов по претензиям в рамках закона о финансовых учреждениях (FIRREA).

Как отмечает Guardian, "этот штраф стал крупнейшим из тех, что правительство США когда-либо взимало с производителей автомобилей". Он превзошел даже штраф, который был наложен на компанию Toyota в 2014 году из-за нарушения стандартов безопасности, — тогда японская корпорация была вынуждена заплатить в казну штатов 1,2 миллиарда долларов США. Кроме того, министерство юстиции США выдвинуло обвинения в сговоре и мошенничестве против шести бывших руководителей и сотрудников немецкого автоконцерна по делу о "дизельном скандале". По данным газеты Los Angeles Times, один из них уже взят под арест, остальные, предположительно, находятся в Германии. Когда они будут доставлены в США, чтобы предстать перед судом, пока неизвестно.

Amazon "растоптал" индийский флаг

Мировые СМИ (Washington Post, Business Insider, Guardian, New York Post) пишут об актуальности проблем межкультурной коммуникации — глава МИД Индии Сушма Сварадж в своем аккаунте Twitter пригрозила прекратить выдачу виз сотрудникам компании Amazon и аннулировать действующие после того, как обнаружилось, что в крупнейшем в мире онлайн-магазине можно заказать коврик для ног с изображением индийского флага. "Amazon должен принести безоговорочные извинения. Они должны немедленно убрать все товары, оскорбляющие наш национальный флаг", — написала Сварадж.

"В Индии, как ни в одной другой стране мира, прикосновение к чему-либо ступней расценивается как знак колоссального неуважения. Там принято снимать обувь, прежде чем зайти к кому-то в дом или в помещение храма", — пишет Washington Post. Как сообщил газете представитель компании, коврики были сняты с продаж в среду. При этом Guardian отмечает, что Amazon предлагает широкий спектр половиков с изображением флагов мира, в том числе британского и американского флагов.

Братья Коэны снимут сериал

Джоэл и Итан Коэны пополнят ряды знаменитых режиссеров, решивших попробовать свои силы на телевидении, пишет газета New York Times. "Братья Коэны сделают свои первые шаги на телевидении с мини-сериалом, действие которого происходит на Диком Западе, сериал, который также могут пустить в кинотеатрах, будет называться "Баллада о Бастере Скраггсе", — отмечает газета Guardian.

Читайте также: Голливудский финал? Полемика Трампа со звездами кино

Сюжет сериала пока неизвестен, но, по данным журнала Variety, в нем будут присутствовать шесть сюжетных линий, "по-видимому, слишком масштабных, чтобы вместиться в один полнометражный фильм", пишет Los Angeles Times. Работать над новым проектом братья Коэны будут с компанией Annapurna Television в качестве сценаристов и режиссеров. Ранее Коэны в качестве исполнительных продюсеров участвовали в создании сериала "Фарго", снятого по мотивам их фильма.