Трамп подтверждает, Украина больше не интересна США - Бортник

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В среду новоизбранный президент Соединенных Штатов провел свою первую пресс-конференцию. Во время общения с прессой Дональд Трамп много говорил о России, вспомнил об опубликованном в СМИ компромате, заверил, что передаст свою бизнес-империю сыновьям. Несмотря на ожидания украинских лидеров, вопрос Украины на пресс-конференции не подымался.

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Политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что Трамп продолжает ориентироваться исключительно на внутренние американские проблемы.

"Трамп произвел впечатление сильного лидера, который действительно способен осушать болота, готового вступать в конфликты с политическими элитами и даже с такими монстрами как крупные американские медиа. Пресс-конференция в очередной раз подтвердила, что Трамп будет ориентироваться прежде всего на внутренние американские проблемы. Очевидно, что новый президент воспринимает попытку связать его с Россией как атаку, прежде всего, на себя. И в этом ключевая ошибка оппонентов Трампа, которые атакуя РФ, столкнулись с тем, что президент воспринял это как личное нападение. Очевидно, что от Трампа следует ожидать очень резких, кардинальных движений. Трамп дал понять, что старой политической Америки мы уже не увидим. Америка Трампа будет чем-то совершенно противоположным", — считает эксперт.

Также Бортник прокомментировал повышенное внимание Трампа к теме отношений с Российской Федерацией.

"Говорить о потеплении с Российской Федерацией пока что преждевременно. Трамп может быть либо партнером, либо врагом для президента РФ Владимира Путина. Но другом Америка Трампа уж точно не будет. Нужно понимать, что политика Трампа более рациональна. Если рациональным будет заключать соглашения с Россией, то Трамп будет разбрасывать риторику глобалистических целей и заключать эти соглашения", — говорит он.

Политолога не удивило, что во время общения со СМИ Дональд Трамп ни разу не вспомнил об Украине.

"Дональд Трамп и его команда четко дают понять, что на сегодняшний день Украина — третьестепенная тема. Украина стала не более чем частью диалога с Российской Федерацией. Как отдельный стратегический интерес Украина командой Трампом не рассматривается. Конечно, в ближайшее время риторики по Украине станет больше, но все равно наша страна будет только лишь элементом торгов и инструментом влияния на РФ. О каком-то стратегическом партнерстве с Украиной, как-то открытие рынка для украинских предприятий или безвизовом режиме, речь не идет даже приблизительно. Нынешняя коррумпированная и скандальная Украина перестала быть интересной для США", — резюмировал Бортник.