Почему Трамп молчит об Украине? Экспертный опрос

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В среду новоизбранный президент Соединенных Штатов провел свою первую пресс-конференцию. Ажиотаж вокруг события был создан немалый — общение Дональда Трампа с прессой в прямом эфире показали практически в каждой стране, включая Украину.

Тем не менее, ожидания, что новый американский президент хотя бы вскользь коснется украинского вопроса, оказались напрасными. Трамп много говорил об отношениях с Российской Федерацией, войне компроматов, грозил Мексике и даже заверил, что передаст свою огромную бизнес-империю сыновьям. Но об Украине пока — ни слова.

Большинство из опрошенных РИА Новости Украина экспертов уверены, что причина игнора — низкая приоритетность украинского вопроса и отсутствие четкой политики в отношении нашей страны.

"Чем мы лучше Индии?"

Так, по словам эксперта-международника Олега Волошина, Дональд Трамп охотно бы поговорил об Украине, только вот американских журналистов интересовали совершенно другие, более актуальные вопросы.

"Если вы заметили, то Трампа никто даже не спросил об Украине, что свидетельствует о том, что американское общество вообще не волнуют украинские проблемы. Уверен, что у нового президента вообще нет никакой позиции по Украине. Чем Украина лучше, скажем, Филиппин или Индии с Бразилией — стран гораздо более мощных и значимых. В Украине привыкли, что мы — пуп земли и весь мир вращается вокруг нас", — заявил специалист.

По мнению Волошина, политику Трампа в отношении Украины будут определять его отношения с Российской Федерацией.

"Нужно понимать, что никакой отдельной симпатии или антипатии к Украине. Есть симпатии или антипатии относительно России, как ключевого фактора во всех международных вопросах. В отличие от Обамы, Трамп будет по своим ощущениям определять внешнюю политику, а не так, как ему советуют или как положено", — резюмировал он.

Запастись терпением

О том, что для новой президентской администрации тема Украины будет второстепенной, говорит и руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"В отличие от администрации Барака Обамы, где имелась большая группа специалистов по Украине вроде Виктории Нуланд и Джо Байдена, при Трампе Украина не будет занимать столь высокого места. Совершенно ясно, что для Соединенных Штатов это будет периферийный вопрос.

Не стал бы говорить, что Украина будет чем-то вроде разменной монеты в отношениях с Россией, но то, что эта тема не будет первостепенной — факт", — говорит Золотарев.

Эксперт уверен, что политика Соединенных Штатов по отношению к Украине в ближайшие два-три месяца будет только формироваться.

"Американцы не выработав стратегии, как правило, не предпринимают никаких активных действий. Украине стоит запастись терпением и спокойно наблюдать за тем, когда признаки нового отношения появятся в политике американской администрации. Об Украине Трамп начнет говорить только весной — этот вопрос не относится к числу приоритетных и с ним в США торопиться не будут", — резюмировал Золотарев.

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Потеряли интерес

Еще более резок в своих оценках политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, которого совершенно не удивило, что во время общения со СМИ Дональд Трамп ни разу не вспомнил об Украине.

"Украина стала не более чем частью диалога с Российской Федерацией. Как отдельный стратегический интерес Украина командой Трампом не рассматривается", - убежден эксперт.

Он отметил, что, "конечно, в ближайшее время риторики по Украине станет больше, но все равно наша страна будет только лишь элементом торгов и инструментом влияния на РФ".

"О каком-то стратегическом партнерстве с Украиной, как-то открытие рынка для украинских предприятий или безвизовом режиме, речь не идет даже приблизительно. Нынешняя коррумпированная и скандальная Украина перестала быть интересной для США", — резюмировал Бортник.