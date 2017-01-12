Власти на заметку: Трамп показывает пример

РИА Новости Украина

Избранный президент США Дональд Трамп в ходе первой после победы на выборах пресс-конференции, прошедшей в среду в Нью-Йорке, вновь обрушился на причастных к публикации материалов о "компромате", якобы собранном на него Россией.

Своем мнение о пресс-конференции Дональда Трампа высказал на странице в Facebook Sergii Nosenko (Сергей Носенко).

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Дональд Трамп дал первую пресс-конференцию с момента избрания на пост Президента. Ее ожидали с огромным интересном, и – не зря. Его риторика — хороший урок болтунам и истерикам, социал-демократам и левым популистам всех видов.

Вчера с прощальной речью выступал Обама и поэтому сейчас особенно хорошо заметен контраст между старой и новой властью в США. У Обамы много правильных слов, в которых очень мало содержания и совершенно нет действий.

Трамп — предельно конкретен и очень динамичен.

Какие стандарты Трамп задает в политике? Особенно любопытны параллели с Украиной, многим должно стать понятно, почему у страны ничего не получается.

— Трамп остановил 30 бизнес-сделок после избрания Президентом.

Доходы от отелей Трампа платятся в американские бюджеты. Бизнесы руководства Украины и его окружения только растут – Рошен и "Международный инвестицинный банк" тому подтверждение.

— Трамп отказывается от сделок за пределами США.

В украинской прессе все время пишут о движениях денег через оффшоры украинской власти, о легендарной Липецкой фабрике и миллионах рублей налогов, которые она заплатила в бюджет Российской Федерации – страны агрессора.

— Трамп говорит, что передает в траст свои корпоративные права, но не в "слепой" — как говорят в Украине.

Почему? Потому, что "слепой" траст — это миф, невозможно обеспечить настоящий "слепой" траст для работающей компании и это нужно признать.

— Трамп признает, что если попытается продать или вывести на IPO компании, принадлежащие Президенту – вызовет огромное количество вопросов к покупателям. И это честно. В Украине подобные обещания раздаются с легкостью.

— Трамп хочет ввести высокие налоги для компаний, которые выводят свои производства за пределы США, тем самым стимулируя производство товаров внутри страны и укрепляя экономику, сохраняя рабочие места. Он защищает экономический суверенитет США. Никаких "липецких фабрик".

Обратите внимание на повестку дня пресс-конференции Трампа – политика в США, экономика США, рабочие места в США, здравоохранение США, отношения США и России.

В Администрации Президента Украины говорят, что ведется какая-то работа по организации встреч, звонки, переговоры, диалог. Но на самом деле это два разных мира, и они не пересекаются. В Украине и власть, и Тимошенко, и все остальные – популисты, у которых одна цель – доступ к бюджету.

И поэтому никто в США не будет с ними говорить.