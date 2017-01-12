The Wall Street Journal: США обещали защитить Украину, а на самом деле…

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Включает ли намерение "сделать Америку снова великой страной" выполнение обязательств нашей страны перед другими государствами? Сенаторам следует поставить этот вопрос перед собирающимся вступить в должность госсекретарем Рексом Тиллерсоном на слушании о его утверждении в среду, 11 января. Особенно этот вопрос актуален в отношении Украины, которая отказалась от своего ядерного оружия в 1990-е годы в обмен на обязательства, которые США так и не смогли выполнить", – пишет бывший генеральный прокурор США в администрации Рональда Рейгана, глава американо-украинского бизнес-совета Роберт МакКонелл в статье для The Wall Street Journal. REUTERS Shannon Stapleton Первая пресс-конференция Трампа: либо поладим, либо нет

"Более 90% украинцев проголосовали за независимость на референдуме в декабре 1991 года. Она была единственной бывшей советской республикой, решившей вопрос о своей независимости при помощи голосования своих граждан. Независимость оставила бы Украину с третьим по масштабам в мире ядерным арсеналом, однако киевские лидеры не хотели быть государством с ядерным вооружением. Одобренная избирателями декларация парламента о независимости включала в себя условие ядерного разоружения Украины. Таким образом, украинский народ проголосовал за государство без ядерного оружия", — напоминает автор статьи.

"Во время нескольких малоизвестных встреч в 1992 году в Вашингтоне Украина высказывала желание сдать свой ядерный арсенал США. Но госдепартамент настаивал, чтобы Украина переправила оружие в Россию, страну, которую Украина хотела вооружать в последнюю очередь. Не имея никакой другой альтернативы, Украина стала искать гарантии безопасности. Президенты Билл Клинтон, Борис Ельцин и Леонид Кравчук подписали в январе 1994 года трехстороннее соглашение с приложением между США, Россией и Украиной, в котором определялись основы защиты безопасности Украины в обмен на ее отказ от ядерного арсенала. Переговоры продолжались в течение целого года. Украина неохотно отдала свое ядерное оружие…", — говорится в публикации.

"В декабре 1994 года Украина примкнула к Договору о нераспространении ядерного оружия как государство, не имеющее ядерного оружия, а США, Россия, Украина и Великобритания подписали Будапештский меморандум о гарантиях безопасности. Три подписавшихся стороны обещали уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины и воздерживаться от угроз, применения силы или мер экономического сдерживания в отношении украинской территории и политической независимости страны", — отмечает МакКоннелл.

"Эти обещания прошли проверку в 1995 году. Юрий Мешков, крымский чиновник, пользовавшийся поддержкой России, возглавил региональное правительство и хотел открыть представительство независимого Крыма в Вашингтоне. Клинтон позвонил Борису Ельцину и (цитируя Хельсинкский заключительный акт, Хартию Объединенных Наций, Трехстороннее соглашение января 1994 года и Будапештский меморандум) сказал, что захвата Крыма не будет", — продолжает бывший генпрокурор США.

"Клинтон также отправил американского посла в Киеве Уильяма Миллера в столицу Крыма Симферополь, чтобы сообщить Мешкову, что США не признают его действий, а также в портовый город Севастополь с тем же сообщением для адмирала Эдуарда Балтина, командующего российским черноморским флотом. Ельцин отказал Мешкову в поддержке, и его "правительство" потерпело крах. В 1995 году Вашингтон сдержал слово, данное Украине", — говорится в публикации.

Однако в 2014 году крымский вопрос опять актуален, пишет бывший генеральный прокурор США, напоминая, что к нему добавился и конфликт на Донбассе.

"Америка впоследствии наложила санкции и обеспечила помощь (поддержку нелетальным оружием) и кредитные гарантии, помимо прочих мер. Однако эта помощь была далеко не достаточной… США призывали к заключению Минских соглашений, но не участвовали в них непосредственно. Минск не нужен. Американское правительство должно признать открытое нарушение Россией международного права, Трехстороннего соглашения и Будапештского меморандума и выполнить обязательства Америки в связи с суверенитетом Украины", — полагает автор статьи.

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"Говорили, что "обязательства" в Будапештском меморандуме не были "гарантиями". Этот довод не достоин великой страны. Если "обязательства" не являются "гарантиями", то что же это такое? На что подписывался президент Клинтон от имени Соединенных Штатов? Ввели ли Украину в заблуждение? Во время переговоров украинский переводчик Вальтер Шульжинский прояснил другим сторонам, что на украинский язык невозможно перевести различие между "обязательствами" и "гарантиями". Все знали, что украинцы поняли "обязательства" как "гарантии", — продолжает МакКоннелл.

"Конгресс неоднократно принимал законы, давая президенту полномочия оказывать большую поддержку Украине, чем того хотела администрация Обамы. Избранный президент Трамп и назначенный госсекретарь Тиллерсон имеют возможность и обязательство выполнить обещания, данные Америкой Украине, — и вновь сдержать слово Америки", — уверен бывший генпрокурор США.