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Песков: Москва не согласна с заявлением Тиллерсона по Крыму

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Смена власти в США (355)

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Комментируя заявления кандидата на пост госсекретаря США Рекса Тиллерсона, пресс-секретарь президента РФ отметил, что "мы не согласны с такими формулировками и будем аргументированно объяснять свою позицию".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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КИЕВ, 12 янв – РИА Новости Украина. Москва не согласна с заявлениями кандидата на пост госсекретаря США Рекса Тиллерсона по Крыму и готова разъяснять свою позицию новой администрации США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В среду Тиллерсон, которого избранный президент Дональд Трамп выдвинул на пост госсекретаря, заявил, что США могут признать присоединение Крыма к РФ только при наличии "более широкого" соглашения, которое уважало бы интересы Украины.т Он также заявил, что Россия отобрала территорию, которая ей не принадлежит.

Рекс Тиллерсон. Архивное видео
РИА Новости | Перейти в фотобанк
Крым, Сирия, Путин. Тиллерсон выступил в сенате США

Песков отметил, что "это та позиция, которую господин Тиллерсон изъявил в ходе обсуждения в соответствующей комиссии".

"Мы знаем, что обсуждение закончилось. Это его позиция, мы принимаем к сведению. Разумеется, российская сторона продолжит терпеливо разъяснять суть этого вопроса", — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ.

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"Разумеется, мы не согласны с такими формулировками и будем аргументированно объяснять свою позицию", — подчеркнул Песков.

В ответ на просьбу прокомментировать заявление Тиллерсона о том, что российская армия пересекла восточную границу Украины, и о необходимости США предоставить Украине оборонительное летальное оружие, Песков сказал: "Я оставил бы это без реакции".

"Мы будем разъяснять госсекретарю Тиллерсону все соответствующие вопросы по мере того, как они у него будут появляться", — добавил он.

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Накануне на слушаниях в сенате Тиллерсона спросили, поддерживает ли он идею поставок Украине оборонительного смертоносного оружия. Кандидат в госсекретари США в ответ на это выразил надежду на то, что перемирие в Донбассе сработает, но поддержал идею поставок Украине летального оружия, если боевые действия там будут продолжаться.

Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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