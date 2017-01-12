Песков: Москва не согласна с заявлением Тиллерсона по Крыму

КИЕВ, 12 янв – РИА Новости Украина. Москва не согласна с заявлениями кандидата на пост госсекретаря США Рекса Тиллерсона по Крыму и готова разъяснять свою позицию новой администрации США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В среду Тиллерсон, которого избранный президент Дональд Трамп выдвинул на пост госсекретаря, заявил, что США могут признать присоединение Крыма к РФ только при наличии "более широкого" соглашения, которое уважало бы интересы Украины.т Он также заявил, что Россия отобрала территорию, которая ей не принадлежит.

Песков отметил, что "это та позиция, которую господин Тиллерсон изъявил в ходе обсуждения в соответствующей комиссии".

"Мы знаем, что обсуждение закончилось. Это его позиция, мы принимаем к сведению. Разумеется, российская сторона продолжит терпеливо разъяснять суть этого вопроса", — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ.

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"Разумеется, мы не согласны с такими формулировками и будем аргументированно объяснять свою позицию", — подчеркнул Песков.

В ответ на просьбу прокомментировать заявление Тиллерсона о том, что российская армия пересекла восточную границу Украины, и о необходимости США предоставить Украине оборонительное летальное оружие, Песков сказал: "Я оставил бы это без реакции".

"Мы будем разъяснять госсекретарю Тиллерсону все соответствующие вопросы по мере того, как они у него будут появляться", — добавил он.

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Накануне на слушаниях в сенате Тиллерсона спросили, поддерживает ли он идею поставок Украине оборонительного смертоносного оружия. Кандидат в госсекретари США в ответ на это выразил надежду на то, что перемирие в Донбассе сработает, но поддержал идею поставок Украине летального оружия, если боевые действия там будут продолжаться.

Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.