В мире
RSS

Тиллерсон заявил, что не поддерживает присоединение Крыма к РФ

(обновлено: )22
Кандидат на пост госсекретаря США заявил, что в ситуации 2014 года поддерживал бы выдвижение всех сил украинской армии на восточную границу страны и предоставление Украине оборонительного оружия и разведданных США.
Рекс Тиллерсон. Архивное фото
РИА Новости | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон заявил, что не поддерживает присоединение Крыма к России.

На слушаниях по утверждению его кандидатуры в комитете сената по международным отношениям Тиллерсона спросили, признает ли он право России на Крым.

Дональд Трамп и Барак Обама. Архивное фото
JIM WATSON / AFP
Есть колеса - будут палки. Обама портит передачу власти Трампу

"Нет, сэр. Они взяли территорию, которая им не принадлежала", — сказал Тиллерсон.

Читайте также — Списки Савченко: если в РФ хотят помочь, нужно соглашаться — Погребинский

Он также констатировал, что минские соглашения по Украине пока не выполнены. "Процесс реализации минских соглашений, насколько я понимаю, продолжается, и полная реализация минских соглашений пока не достигнута", — отметил он.

Его также спросили, каковы были бы его действия в 2014 году в связи с присоединением Крыма к России. Тиллерсон заявил, что выступил бы за "сильный ответ" России. "Российское руководство поняло бы сильный ответ: да, вы взяли Крым, но на этом нужно остановиться", — сказал Тиллерсон.

Он также заявил, что в ситуации 2014 года поддерживал бы выдвижение всех сил украинской армии на восточную границу страны и предоставление Украине оборонительного оружия и разведданных США.

Читайте также: ЕС-РФ: большая игра 2017 года

Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

Ссылки по теме:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Под Запорожьем перевернулся автозак с 11 заключенными
    Украина в снежном плену - испытание власти
    Смена власти в США. Прощание Обамы, компромат на Трампа
    Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко
    Казус Пашинского: пистолет, Портнов, расследование