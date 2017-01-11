Тиллерсон заявил, что не поддерживает присоединение Крыма к РФ

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон заявил, что не поддерживает присоединение Крыма к России.

На слушаниях по утверждению его кандидатуры в комитете сената по международным отношениям Тиллерсона спросили, признает ли он право России на Крым.

"Нет, сэр. Они взяли территорию, которая им не принадлежала", — сказал Тиллерсон.

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Он также констатировал, что минские соглашения по Украине пока не выполнены. "Процесс реализации минских соглашений, насколько я понимаю, продолжается, и полная реализация минских соглашений пока не достигнута", — отметил он.

Его также спросили, каковы были бы его действия в 2014 году в связи с присоединением Крыма к России. Тиллерсон заявил, что выступил бы за "сильный ответ" России. "Российское руководство поняло бы сильный ответ: да, вы взяли Крым, но на этом нужно остановиться", — сказал Тиллерсон.

Он также заявил, что в ситуации 2014 года поддерживал бы выдвижение всех сил украинской армии на восточную границу страны и предоставление Украине оборонительного оружия и разведданных США.

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Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.