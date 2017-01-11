Процесс передачи 17 заключенных из Крыма перешел в финальный этап

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Процесс передачи Украине 17 заключенных, отбывающих наказание в Крыму, находится на финальном этапе, считает представитель уполномоченного Верховной Радой по правам человека Михаил Чаплыга.

В декабре прошлого года уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что МИД РФ запросил украинскую сторону о передаче 17 заключенных граждан Украины, отбывающих наказание в Крыму.

"По нашим ощущениям, мы на финальном этапе", — сказал Чаплыга РИА Новости во вторник. При этом подробностей процесса он не назвал, добавив, что передача может состояться в течение трех недель.

Ранее омбудсмены РФ и Украины договорились о заключении соглашения о перемещении осужденных в Крыму для отбывания наказания в Украине. Омбудсмен Валерия Лутковская уточнила, что речь идет о 17 заключенных, которые были осуждены украинским судом до 18 марта 2014 года, то есть до момента, когда Крым вошел в состав России.