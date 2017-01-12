Трамп прокомментировал "компромат" на себя: они за все ответят

ED JONES / AFP

РИА Новости Украина

Избранный президент США Дональд Трамп в ходе первой после победы на выборах пресс-конференции, прошедшей в среду в Нью-Йорке, вновь обрушился на причастных к публикации материалов о "компромате", якобы собранном на него Россией.

Накануне пресс-конференции телеканал CNN сообщил со ссылкой на неназванных американских чиновников, что спецслужбы США сообщили уходящему президенту страны Бараку Обаме и Трампу о своих подозрениях относительно того, что некие "российские агенты" обладают компрометирующей информацией о миллиардере, но точных подтверждений этих предположений у американского разведсообщества нет. Анонимный доклад на эту тему опубликовал ресурс BuzzFeed.

Смотрите также: Пресс-конференция Дональда Трампа (русский перевод)

Трамп в отношении сайта BuzzFeed оперировал выражениями "куча мусора" и "очень нечестные люди". Он заявил, что видел, как публикации в СМИ "уничтожали" людей. "Все, чего я хочу, это чтобы журналисты были честными", — сказал Трамп.

Избранный президент предупредил, что BuzzFeed ответит за публикацию анонимного документа.

"Они должны приготовиться к последствиям, они уже готовятся", — заявил он. Кроме того, Трамп отказался отвечать на вопросы корреспондента CNN, заявив, что телеканал изготавливает "фейковые новости".

Трамп отметил, что не знает, была ли причастна американская разведка к публикации о том, что на него мог быть собран компрометирующий материал. По словам Трампа, если спецслужбы причастны к этим публикациям, это станет "пятном" на их репутации.

В то же время Трамп заявил, что уважает позицию представителей России, которые опровергли скандальную информацию о нем в СМИ.

"Я уважаю то, что они (РФ — Ред.) сказали", — отметил он, сообщают РИА Новости.

В Кремле после публикаций CNN и BuzzFeed ответили, что Россия не собирает порочащих сведений на кого бы то ни было, а работает лишь в интересах глобального мира и безопасности.

Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что эти сообщения — "абсолютная утка, абсолютная фабрикация и абсолютная чушь"; по его словам, "у Кремля нет компромата на Трампа, эта информация не соответствует действительности и является не чем иным, как абсолютным вымыслом". Песков добавил, что это "очевидная попытка навредить" двусторонним отношениям России и США.