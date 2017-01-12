Крым, Сирия, Путин. Тиллерсон выступил в сенате США

РИА Новости Украина

Комитет сената США по международным делам в среду 11 января проводит слушания с экс-главой ExxonMobil, американским бизнесменом Рексом Тиллерсоном, выдвинутым Дональдом Трампом на пост госсекретаря США.

Во время слушаний экс-глава ExxonMobil неоднократно отвечал на вопросы о России и российско-американских отношениях. В своих заявлениях он поддержал сохранение санкций против РФ, позицию США по Крыму, однако подчеркнул необходимость развивать двустороннее сотрудничество, несмотря на разногласия в различных сферах. Тиллерсон также назвал неприемлемыми действия России в Сирии, отказавшись, однако, назвать действия президента РФ Владимира Путина "военным преступлением", сообщают РИА Новости.

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"Недружественный соперник"

Говоря об отношениях Вашингтона и Москвы, Тиллерсон сказал, что в данный момент Россия — недружественный соперник, но при этом выразил надежду на то, что РФ и США не перейдут в категорию врагов.

Он также отметил важность диалога между двумя странами и необходимости "перевести Россию из категории вечных противников в категорию партнеров, время от времени", не исключив, однако, того, что по другим вопросам РФ и США останутся противниками, так как у них "различные ценности".

Тиллерсон согласился с обеспокоенностью союзников США по НАТО относительно того, что Россия на данный момент представляет угрозу для США. Однако Москва, по его мнению, не является непредсказуемой в продвижении своих интересов.

По его словам соперничество США с Россией в некоторых областях сохранится, однако необходимо развивать сотрудничество там, где это возможно. "США нужен открытый и искренний диалог с Россией", — заявил он на слушаниях.

Сотрудничество должно строиться на взаимных интересах. При этом он отметил, что США также продолжат отстаивать интересы своих союзников. "Кооперация с Россией должна быть построена на взаимных интересах, насколько возможно. Таких, как сокращение распространения глобального терроризма. Но мы должны продолжать отстаивать интересы США и наших союзников. Россия должна знать, что мы будем исполнять наши обязательства перед нашими союзниками, и Россия должна понимать это", — сказал Тиллерсон.

Он также заявил о необходимости продолжать двустороннее сотрудничество в ядерной сфере.

Санкции против РФ

Относительно санкций США против РФ, Тиллерсон подчеркнул, что они являются важным инструментом внешней политики. По его словам, США должны поддерживать статус-кво своих санкций против России до выработки подхода в отношениях с ней.

"Очень важно поддерживать статус-кво, пока мы не определим, каким должен быть наш подход", — сказал Тиллерсон.

Он также пообещал поддержать ужесточение этих санкций, если администрация США примет решение об их необходимости. В случае утверждения на пост госсекретаря Тиллерсон пообещал, что "разработка стратегического подхода в отношении России будет внешнеполитическим шагом", который он намерен "вырабатывать вместе с другими ведомствами" правительства США.

Что касается возможной отмены санкций против РФ по "вмешательству в выборы", кандидат на пост госсекретаря отметил, что необходимо более детально разобраться в этой теме.

"Что действительно нужно — всесторонний обзор нашей системы кибербезопасности и нашей политики в этой области… Мы проконсультируемся по этому исполнительному листу не только с президентом, но и со всеми нашими агентами и сделаем свои выводы", — сказал он.

Крым

Во время выступления на слушаниях Тиллерсон, как и его западные коллеги, отказался признать право России на Крым. "Нет, сэр. Они взяли территорию, которая им не принадлежала", — сказал Тиллерсон, отвечая на вопрос, поддерживает ли он присоединение Крыма к России.

"Единственный способ, при котором это возможно — это более широкое соглашение, уважающее интересы украинского народа. Без него мы никогда не должны признавать (присоединение Крыма)", — сказал Тиллерсон.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Он констатировал, что минские соглашения по Украине пока не выполнены. "Процесс реализации минских соглашений, насколько я понимаю, продолжается, и полная реализация минских соглашений пока не достигнута", — отметил он.

Он также заявил, что в ситуации 2014 года поддерживал бы выдвижение всех сил украинской армии на восточную границу страны и предоставление Украине оборонительного оружия и разведданных США.

"Военные преступления" Путина

Тиллерсон, несмотря на настойчивые требования сенатор Марко Рубио, отказался назвать Путина "военным преступником".

"Нет, сэр, я бы не стал использовать такое определение", — сказал Тиллерсон, отметив, что необходимо получить дополнительную информацию, прежде чем давать избранному президенту США Дональду Трампу советы о признании военных преступлений в Алеппо и в Чечне.

На вопрос сенатора Роберта Менендеса о том, были ли целью России в Сирии, например, больницы, и было ли это нарушением международного порядка, Тиллерсон ответил утвердительно. "Да, это неприемлемое поведение", — заявил Тиллерсон, однако также отказался называть это военным преступлением, заявив, что не располагает полнотой информации.

"Я бы не хотел полагаться только на то, что сообщалось публично. Я бы хотел подтверждения от (разведывательных — Ред.) учреждений, которые предоставили бы мне непререкаемые факты", — сказал Тиллерсон.

Россия неоднократно заявляла, что при выборе целей авиаударов в Сирии тщательно проверяет поступающую разведывательную информацию и только после этого принимает решение об авиационной атаке. Звучавшие ранее обвинения, что Россия якобы наносит удары по гражданским объектам в Сирии, также никогда не находили никаких подтверждений.

Протесты

Стоит отметить, что протестующие неоднократно прерывали Тиллерсона во время слушаний в комитете сената. Возмущения были, в основном, связаны с его деятельностью на посту главы нефтяной компании ExxonMobil. Протестующие выкрикивали, что деятельность по разработке полезных ископаемых ставит под угрозу "уязвимые населенные пункты".