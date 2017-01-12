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Ле Пен заметили в штабе Трампа в Нью-Йорке

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Победа Трампа. Ликование и протесты в США. (940)

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Кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен отказалась ответить на вопрос, запланирована ли у нее встреча с избранным президентом США Дональдом Трампом.
Марин Ле Пен. Архивное фото
РИА Новости | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Кандидата на пост президента Франции, лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заметили в небоскребе избранного президента США Дональда Трампа в Нью-Йорке.

Так, корреспондент издания Huffington Post Самюэль Левин в своем микроблоге в Twitter опубликовал фотографию Ле Пен в одном из ресторанов "Трамп-тауэр".

twitter.com/srl
Марин Ле Пен в небоскребе Дональда Трампа в Нью-Йорке

Как передает телеканал BFMTV, Ле Пен отказалась ответить на вопрос, запланирована ли у нее встреча с избранным президентом США.

Утром в четверг глава избирательного штаба лидера Нацфронта Давид Рашлин в интервью телеканалу также отказался ответить на вопрос о возможной встрече Ле Пен с Трампом, отметив, что это "частный визит".

Директор ее офиса Николя Лесаж ранее сообщил, что Марин Ле Пен проведет в Нью-Йорке встречи с рядом официальных лиц США.

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