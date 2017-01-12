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Сенат США проголосовал за отмену реформы здравоохранения Обамы

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Здравоохранение в США является самым дорогим в мире, а реформа здравоохранения Барака Обамы вызывала в американском обществе смешанную реакцию. Вместе с тем благодаря Obamacare 20 млн человек впервые были застрахованы.
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
RIA News Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. В США сделали первые шаги по отмене реформы здравоохранения уходящего президента США Барака Обамы. Так, Сенат США проголосовал за начало процесса отмены Obamacare, сообщает агентство Sputnik.

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REUTERS Shannon Stapleton
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За отмену проголосовал 51 сенатор, 48 — против. После голосования сенат даст инструкции комитетам начать составлять закон об отмене Obamacare, отмечает агентство.

По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, бюджетные меры, связанные с действиями по отмене предыдущей нормативной базы по Obamacare могут начаться не ранее следующего месяца.

"Мы должны действовать быстро, чтобы облегчить ситуацию для американцев", — цитирует Ассошиэйтед Пресс слова сенатора-республиканца Митча Макконнела по итогам голосования.

Избранный президент США Дональд Трамп во вторник призвал республиканцев быстрее продвигаться с процессом немедленной отмены и замены реформы здравоохранения в стране. Трамп во время своей предвыборной кампании и после победы на выборах неоднократно заявлял о необходимости замены системы здравоохранения Обамы в связи с её неэффективностью и высокой ценой для потребителей.

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Реформа здравоохранения 2010 года, получившая неформальное название Obamacare, предполагает субсидии малоимущим на медицинскую страховку. В то же время всех американцев обязали покупать медстраховку. Здравоохранение в США является самым дорогим в мире. Obamacare вызывает в обществе смешанную реакцию. Согласно опросам, около половины американцев считают, что реформу нужно отменить. Тем не менее, около 20 миллионов человек впервые оказались застрахованы благодаря этой реформе.

Закон был принят в 2010 году только голосами демократов, которые в то время контролировали конгресс. Затем республиканцы, добившись большинства в палате представителей, а потом и в сенате, десятки раз голосовали за отмену закона, но не могли преодолеть вето президента. Верховный суд поддержал ряд ключевых аспектов реформы. Республиканцы в настоящий момент идут по пути демократов, намереваясь провести изменения в одностороннем порядке, без согласования с оппозицией в лице демократов.

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