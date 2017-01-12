Сенат США проголосовал за отмену реформы здравоохранения Обамы

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. В США сделали первые шаги по отмене реформы здравоохранения уходящего президента США Барака Обамы. Так, Сенат США проголосовал за начало процесса отмены Obamacare, сообщает агентство Sputnik.

За отмену проголосовал 51 сенатор, 48 — против. После голосования сенат даст инструкции комитетам начать составлять закон об отмене Obamacare, отмечает агентство.

По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, бюджетные меры, связанные с действиями по отмене предыдущей нормативной базы по Obamacare могут начаться не ранее следующего месяца.

"Мы должны действовать быстро, чтобы облегчить ситуацию для американцев", — цитирует Ассошиэйтед Пресс слова сенатора-республиканца Митча Макконнела по итогам голосования.

Избранный президент США Дональд Трамп во вторник призвал республиканцев быстрее продвигаться с процессом немедленной отмены и замены реформы здравоохранения в стране. Трамп во время своей предвыборной кампании и после победы на выборах неоднократно заявлял о необходимости замены системы здравоохранения Обамы в связи с её неэффективностью и высокой ценой для потребителей.

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Реформа здравоохранения 2010 года, получившая неформальное название Obamacare, предполагает субсидии малоимущим на медицинскую страховку. В то же время всех американцев обязали покупать медстраховку. Здравоохранение в США является самым дорогим в мире. Obamacare вызывает в обществе смешанную реакцию. Согласно опросам, около половины американцев считают, что реформу нужно отменить. Тем не менее, около 20 миллионов человек впервые оказались застрахованы благодаря этой реформе.

Закон был принят в 2010 году только голосами демократов, которые в то время контролировали конгресс. Затем республиканцы, добившись большинства в палате представителей, а потом и в сенате, десятки раз голосовали за отмену закона, но не могли преодолеть вето президента. Верховный суд поддержал ряд ключевых аспектов реформы. Республиканцы в настоящий момент идут по пути демократов, намереваясь провести изменения в одностороннем порядке, без согласования с оппозицией в лице демократов.