Первая пресс-конференция Трампа: либо поладим, либо нет

Избранный президент США Дональд Трамп считает неуместным слово "перезагрузка" применительно к развитию отношений между Вашингтоном и Москвой.

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"Нет никакой кнопки перезагрузки. Мы либо поладим, либо нет", — сказал Трамп на пресс-конференции в Нью-Йорке, которую транслировали американские телеканалы.

В среду Трамп заявил, что его бизнес перейдет под руководство двоих сыновей — Дональда-младшего и Эрика. По его словам, сыновья будут руководить компанией "очень профессионально" и не будут ничего обсуждать с ним.

Ранее стало известно, что зять Трампа, муж его дочери Иванки Джаред Кушнер станет старшим советником избранного президента США в Белом доме, но сама Иванка Трамп в Белом доме работать не будет.