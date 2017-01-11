Фотоитоги 11 января: потоп в Одессе, прощальная речь Обамы, замерзшие беженцы в Греции

В Одессе в разгар непогоды на улице Варнецкой произошел масштабный прорыв трубы, в результате которого улица в буквальном смысле превратилась в реку, по которой пытаются "проплывать" автомобили. Местные жители шутят в соцсетях, что завтра придут на место прорыва трубы кататься на коньках.

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Президент США Барак Обама, который покидает свой пост, выступил с прощальной речью в Чикаго. Выступление состоялось 10 января (в ночь на 11 января по киевскому времени).

В своей речи он назвал Россию и Китай соперниками своей страны, однако уточнил, что их влияние на международной арене не может сравниться с американским.

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