Собака Обамы покусала гостью Белого дома - СМИ

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Собака уходящего президента США Барака Обамы покусала девушку, которая пришла в гости к хозяевам Белого дома, сообщает портал TMZ, специализирующийся на новостях из жизни знаменитостей.

По информации источников, 18-летняя гостья хотела погладить и поцеловать собаку по кличке Санни, но животное в ответ на ласки укусила девушку в лицо.

Травма оказалась настолько серьезной, что семейный врач Обамы счел нужным наложить швы на рану.

Отмечается, что у пострадавшей даже после выздоровления останется маленький шрам.

У Обамы две португальские водяные собаки: помимо четырехлетней Санни, в Белом доме живет Бо, приобретенная после победы на выборах в 2008 году.

В декабре 2016 года президент РФ Владимир Путин показал японским журналистам собаку Юмэ породы акита, которую ему подарили в 2012 году. Журналисты отметили, что Юмэ бодрая и веселая, но признались, что немного удивлены и испуганы таким началом встречи.