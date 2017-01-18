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    Фотоленты

    Истребитель по ошибке разбомбил лагерь беженцев в Нигерии: более 100 жертв

    (обновлено: )177
    Армия Нигерии по ошибке разбомбила лагерь беженцев в районе Ранн
    Армия Нигерии по ошибке разбомбила лагерь беженцев в районе Ранн
    Армия Нигерии по ошибке разбомбила лагерь беженцев в районе Ранн
    Армия Нигерии по ошибке разбомбила лагерь беженцев в районе Ранн
    Армия Нигерии по ошибке разбомбила лагерь беженцев в районе Ранн
    Армия Нигерии по ошибке разбомбила лагерь беженцев в районе Ранн
    Армия Нигерии по ошибке разбомбила лагерь беженцев в районе Ранн
    Армия Нигерии по ошибке разбомбила лагерь беженцев в районе Ранн
    Разбомбленный лагерь беженцев в районе Ранн.
    MSF/Handout via Reuters
    Армия Нигерии по ошибке разбомбила лагерь беженцев в районе Ранн
    Армия Нигерии по ошибке разбомбила лагерь беженцев в районе Ранн
    MSF/Handout via Reuters
    Армия Нигерии по ошибке разбомбила лагерь беженцев в районе Ранн
    Армия Нигерии по ошибке разбомбила лагерь беженцев в районе Ранн
    MSF/Handout via Reuters
    Армия Нигерии по ошибке разбомбила лагерь беженцев в районе Ранн
    Армия Нигерии по ошибке разбомбила лагерь беженцев в районе Ранн
    MSF/Handout via Reuters
    Армия Нигерии по ошибке разбомбила лагерь беженцев в районе Ранн
    Армия Нигерии по ошибке разбомбила лагерь беженцев в районе Ранн
    MSF/Handout via Reuters
    Армия Нигерии по ошибке разбомбила лагерь беженцев в районе Ранн
    Армия Нигерии по ошибке разбомбила лагерь беженцев в районе Ранн
    MSF/Handout via Reuters
    Армия Нигерии по ошибке разбомбила лагерь беженцев в районе Ранн
    Армия Нигерии по ошибке разбомбила лагерь беженцев в районе Ранн
    MSF/Handout via Reuters

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    Разбомбленный лагерь беженцев в районе Ранн.

    Более 100 человек стали жертвами ошибочного удара военного самолета ВВС Нигерии по лагерю беженцев на северо-востоке страны. Инцидент произошел накануне около населенного пункта Рэнн (Rann), штат Борно, где действуют боевики "Боко Харам".

    Лагерь беженцев замерзает на греческом острове Лесбос
    AFP/STR
    Заснеженный лагерь беженцев на греческом острове Лесбос

    По данным Франс Пресс, бомбардировка произошла, когда сотрудники гуманитарных служб раздавали продовольствие гражданским лицам, которые вынуждены были покинуть свои дома.

    Как сообщает Международный комитет Красного Креста (МККК), в результате авиаудара погибли шесть сотрудников Красного креста.

    Во вторник представитель нигерийской армии генерал Лаки Ирабор заявил, что в ходе миссии против боевиков радикальной группировки "Боко Харам" самолет ВВС Нигерии по ошибке сбросил бомбы на беженцев и сотрудников гуманитарных служб, в результате инцидента несколько человек погибли. По его словам, в результате бомбардировки были ранены представители гуманитарных служб, в том числе пострадали несколько нигерийцев, работавших на организацию "Врачи без границ" и Международный комитет Красного Креста. Точное число погибших и пострадавших он не сообщил.

    "Боко Харам" — радикальная исламистская группировка, действующая преимущественно в Нигерии. Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.

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