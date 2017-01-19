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    Обама: президентами США могут быть женщины, латиноамериканцы и иудеи

    Тема:

    Смена власти в США (486)

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    Уходящий глава Белого дома признал наличие в США старых "расовых разделений и расовых стереотипов". По его словам, "очень трудно бывает услышать (друг друга) и думать о народе как о народе".
    Заключительная пресс-конференция Барака Обамы
    Скриншот видео Facebook TWH

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости. Президентами США могут быть женщины и представители разных рас, заявил действующий глава государства Барак Обама.

    Дональд Трамп
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Если мы продолжим поддерживать возможности для всех, то у нас будет женщина-президент, президент-латиноамериканец, президент-иудей, президент-индус и кто знает, кто еще", — сказал Обама на своей заключительной пресс-конференции в Белом доме.

    В качестве примера вклада женщин в американскую историю Обама назвал Олимпийские игры 2016 года в Бразилии. "Более половины медалей там нам принесли женщины. Это стало возможным благодаря тому, что много десятилетий назад мы приняли законодательство, позволяющее женщинам заниматься спортом", — сказал он.

    В то же время Обама признал наличие старых "расовых разделений и расовых стереотипов". По его словам, "очень трудно бывает услышать (друг друга) и думать о народе как о народе".

    Тем не менее, как подчеркнул уходящий президент США, сейчас ситуация в расовых отношениях улучшилась. Он выразил уверенность в том, что "у следующего поколения в этом плане будет больше уверенности, чем у нас или у предыдущего поколения".

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    Республиканец Дональд Трамп на прошедших в ноябре президентских выборах в США победил кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Инаугурация Трампа состоится 20 января. По данным Национальной службы парков, которая контролирует доступ на Национальную аллею близ Белого дома и Капитолия, на инаугурации ожидается более 350 тысяч протестующих.

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