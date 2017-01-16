Трамп назвал НАТО устаревшей организацией

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Избранный президент США Дональд Трамп назвал НАТО важной, но устаревшей организацией, поскольку она не занималась проблемой терроризма.

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"Я давно говорил, что у НАТО есть проблемы. (Проблема) номер один – она устаревшая, так как была основана много-много лет назад. Номер два – страны не платят то, что должны платить. Она устаревшая, так как не заботилась о терроризме", — сказал Трамп в интервью британской Times и немецкой Bild.

Он отметил, что несмотря на все вышесказанное, "НАТО очень важна для него".

"Британия платит. Есть пять стран, которые платят то, что должны. Пять. Это немного… из 22 (имеются в виду 28 стран НАТО)", — заявил избранный президент США.

В ходе предвыборной кампании Трамп обещал пересмотреть обязательства США в рамках НАТО, если остальные члены блока не будут повышать расходы на оборону до 2% своего ВВП, как было решено ранее.

Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп заявил о возможности достичь с Россией соглашения о сокращении ядерного оружия в обмен на снятие американских санкций.