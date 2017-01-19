Штаб: Трамп начнет день инаугурации с похода в церковь

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КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Избранный президент США Дональд Трамп начнет день инаугурации с похода в церковь и посещения богослужения, сообщил в четверг его пресс-секретарь Шон Спайсер.

Инаугурация Трампа состоится в Вашингтоне 20 января.

"Завтра у нас большой день. Он начнется с того, что избранный президент и избранный вице-президент (Майкл Пенс) с членами семей, а также члены (нового) кабинета с родственниками и друзьями в 8.30 утра посетят богослужение в церкви святого Иоанна напротив Белого дома", — сказал Спайсер на брифинге.

Данная церковь — ближайшая к Белому дому, традиция проводить там "инаугурационные" богослужения зародилась несколько десятилетий назад. Кроме того, многие президенты посещали ее на постоянной основе во время пребывания в Белом доме.

Как отметил Спайсер, в 9.30 Трамп, Пенс и члены их семей приедут в Белый дом на чаепитие, а часом позднее отправятся к Капитолию, где и пройдет церемония инаугурации.

По словам пресс-секретаря, "церемония приведения к присяге начнется в 11.00 на западной лужайке Капитолия". Затем Трамп выступит с инаугурационной речью. В 13.00 Трамп, Пенс и их родные посетят торжественный обед с членами конгресса, в 15.00 они будут наблюдать за инаугурационным парадом около Белого дома.

Наконец, в 19.00 главные участники торжеств посетят Бал свободы в Вашингтонском выставочном центре, после чего отправятся на Военный бал в Национальном музее градостроительства.