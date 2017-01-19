Репетиция военного парада в США перед инаугурацией Трампа

Накануне, Трамп с супругой Меланьей прибыл в Вашингтон на президентском самолете. Трампы прибыли на военную базу Сент Эндрюс, откуда президент США традиционно совершает поездки для участия в инаугурационных мероприятиях. Перелет из Нью-Йорка они совершили не на личном самолете, а на президентском лайнере с надписью Соединенные Штаты Америки. До этого дня Трамп совершал полеты на самолете с надписью "Трамп".

Читайте также: Позвони мне, позвони. Разговор-призрак Порошенко и Трампа

Трамп в сопровождении супруги сошел с трампа самолета, где его встречали военные и президентская кавалькада.

Позднее в четверг Трамп примет участие в церемонии возложения венков на Арлингтонском кладбище и выступит у мемориала Линкольну.

В пятницу в Вашингтоне пройдет инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа, победившего на выборах в ноябре.

Видео размещено в интернете на канале C-SPAN на Youtube.