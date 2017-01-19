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    Репетиция военного парада в США перед инаугурацией Трампа

    Тема:

    Вашингтон. Инаугурация Трампа (499)

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    В США в пригороде Вашингтона состоялась репетиция военного парада, который пройдет во время инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января.
    Канал C-SPAN на Youtube

    Накануне, Трамп с супругой Меланьей прибыл в Вашингтон на президентском самолете. Трампы прибыли на военную базу Сент Эндрюс, откуда президент США традиционно совершает поездки для участия в инаугурационных мероприятиях. Перелет из Нью-Йорка они совершили не на личном самолете, а на президентском лайнере с надписью Соединенные Штаты Америки. До этого дня Трамп совершал полеты на самолете с надписью "Трамп".

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    Трамп в сопровождении супруги сошел с трампа самолета, где его встречали военные и президентская кавалькада.

    Позднее в четверг Трамп примет участие в церемонии возложения венков на Арлингтонском кладбище и выступит у мемориала Линкольну.

    В пятницу в Вашингтоне пройдет инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа, победившего на выборах в ноябре.

    Видео размещено в интернете на канале C-SPAN на Youtube.

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