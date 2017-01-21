Беспорядки в Вашингтоне: задержаны 217 человек, 6 полицейских пострадали

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Полиция задержала 217 человек за беспорядки в Вашингтоне, сообщил на пресс-конференции журналистам и.о. шефа местной полиции Питер Ньюсэм.

По его данным, шесть полицейских получили небольшие травмы.

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"Преступно действовавшие лица, которые участвовали в инцидентах ранее сегодня, были арестованы, им предъявлены обвинения в беспорядках", — заявил Ньюсэм.

В течение дня в городе произошел ряд стычек демонстрантов с полицией. Нападавшие били витрины и стекла машин, а также сожгли лимузин в центре американской столицы.

​​В пятницу в Вашингтоне проходят торжества по случаю инаугурации президента Дональда Трампа.