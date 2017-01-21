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    Беспорядки в Вашингтоне: задержаны 217 человек, 6 полицейских пострадали

    Тема:

    Вашингтон. Инаугурация Трампа (577)

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    По словам и.о. шефа местной полиции Питера Ньюсэма, "преступно действовавшие лица, которые участвовали в инцидентах ранее сегодня, были арестованы, им предъявлены обвинения в беспорядках".
    Протесты и беспорядки в Вашингтоне
    @Mike_Eckel

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Полиция задержала 217 человек за беспорядки в Вашингтоне, сообщил на пресс-конференции журналистам и.о. шефа местной полиции Питер Ньюсэм.

    Столкновения протестующих с полицией перед инаугурацией Трампа
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    Столкновения протестующих с полицией перед инаугурацией Трампа

    По его данным, шесть полицейских получили небольшие травмы.

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    "Преступно действовавшие лица, которые участвовали в инцидентах ранее сегодня, были арестованы, им предъявлены обвинения в беспорядках", — заявил Ньюсэм.

    В течение дня в городе произошел ряд стычек демонстрантов с полицией. Нападавшие били витрины и стекла машин, а также сожгли лимузин в центре американской столицы.

    ​​В пятницу в Вашингтоне проходят торжества по случаю инаугурации президента Дональда Трампа.

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