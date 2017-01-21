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    Протесты и беспорядки в Вашингтоне

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    Вашингтон. Инаугурация Трампа (574)

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    Полиция применила перечный газ и шумовые гранаты. Новые столкновения произошли в четырех кварталах от Белого дома, вскоре после того, как туда прибыл вступивший в должность 45-ый президент США Дональд Трамп.
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    В Вашингтоне продолжаются акции протеста противников вступившего в пятницу в полномочия президента Дональда Трампа, переросшие в беспорядки (см. здесь). 

    Полиция применила перечный газ и шумовые гранаты. Новые столкновения произошли в четырех кварталах от Белого дома.

    Смотрите также: Акция протеста против Трампа в Вашингтоне

    Ранее полиция уже разгоняла группы людей, которые били витрины в центре Вашингтона. По сообщению полиции, было задержано 95 человек, двое полицейских получили незначительные травмы.

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