Протесты и беспорядки в Вашингтоне

В Вашингтоне продолжаются акции протеста противников вступившего в пятницу в полномочия президента Дональда Трампа, переросшие в беспорядки (см. здесь).

Полиция применила перечный газ и шумовые гранаты. Новые столкновения произошли в четырех кварталах от Белого дома.

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Ранее полиция уже разгоняла группы людей, которые били витрины в центре Вашингтона. По сообщению полиции, было задержано 95 человек, двое полицейских получили незначительные травмы.