Хроника 19 января: вторая волна е-декларирования, столкновения в Киеве, крещенские купания

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В четверг, 19 января, в центре Киева произошли столкновения между активистами организаций "ОУН", "Правый сектор", "Белый молот" и правоохранителями. Помимо этого в Украине стартовала вторая волна е-декларирования, и прошли крещенские купания. К тому же в Тегеране накануне обрушилась самая старая высотка, а войска Сенегала вторглись в Гамбию. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Из-за неявки депутатов сорвалось вечернее заседание Рады

Спикер Верховной Рады досрочно закрыл заседание из-за недостаточного количества депутатов в зале. В четверг Парубий также был вынужден досрочно закрыть утреннее заседание Рады в связи с отсутствием необходимого количества депутатов. Парламентарии в СМИ объясняли, что это связано с Крещением, а также тем, что многие депутаты уехали на инаугурацию президента США Дональда Трампа, которое состоится 20 января.

Рада одобрила допуск иностранных войск в Украину для участия в учениях

Верховная Рада в четверг одобрила решение президента Петра Порошенко о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных учениях. Ранее Петр Порошенко попросил Раду одобрить его решение о допуске на территорию Украины подразделений иностранных войск для участия в учениях в 2017 году. В частности, речь идет о проведении в этом году украинско-американских учений Sea Breeze-2017 и Rapid Trident-2017.

Интерпол отказал РФ объявить в международный розыск Муженко

Интерпол отказался объявить в международный розыск начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко по запросу России, сообщил начальник Украинского бюро Интерпола Василий Неволя. Он напомнил, что ранее Интерпол отказал РФ в розыске министра внутренних дел Арсена Авакова и экс-губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского. "Ответ был такой же… Это противоречит уставу и правилам деятельности Интерпола", — отметил Неволя.

В ОБСЕ заявили об ухудшении ситуации в Донбассе

Ситуация в зоне конфликта в Донбассе ухудшается, заявил в четверг на заседании постоянного совета ОБСЕ глава Специальной мониторинговой миссии в Украине посол Эртугрул Апакан. "Стороны продолжают нарушать режим прекращения огня и другие соглашения. СММ зафиксировала заметный рост использования вооружения, указанного в этих соглашения, включая множество ракетно-залповых систем и другую артиллерию", — говорится в сообщении ОБСЕ.

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Янукович располагает доказательствами причастности властей Украины к смертям на Майдане

Бывший президент Виктор Янукович собирается передать правоохранительным органам Украины очередные доказательства причастности новых властей страны к гибели людей на Майдане в феврале 2014 года. Об этом он заявил в интервью РИА Новости. По словам Януковича, он готов в режиме видеоконференции дать показания украинским правоохранительным органам, как это уже было 28 ноября 2016 года. Янукович напомнил, что после убийств на Майдане в феврале 2014 года именно его обвинили в организации этих расстрелов.

Столкновения в центре Киева: ОУН и ПС пытались зажечь шины на Грушевского

На улице Грушевского в центре Киева произошли столкновения между активистами организаций "ОУН", "Правый сектор" и "Белый молот" и правоохранителями. Пострадали несколько активистов. Как сообщают пользователи соцсетей, столкновения произошли возле стадиона им. Лобановского. В шествии, посвященном третьей годовщине т.н. огненного Крещения, которое произошло 19 января 2014 года, приняли участие около сотни активистов.

Суд Лондона завершил слушания по долгу Украины перед РФ на $3 млрд

Высокий суд Лондона завершил слушания по долгу Украины перед РФ на 3 миллиарда долларов и удалился на вынесение решения, которое будет озвучено позднее. Суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов были размещены на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых) в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям.

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В Украине стартовала вторая волна е-декларирования

В НАПК объявили о начале второй волны электронного декларирования. До 1 апреля электронные декларации должны заполнить лица, которые занимают ответственное и особо ответственное положение, а также те, кто приравниваются к уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления. С 1 января субъекты декларирования должны информировать НАПК о существенных изменениях в своем имущественном состоянии, если полученный ими доход превышает 50 прожиточных минимумов.

Нардеп Найем попал в ДТП

Народный депутат Мустафа Найем попал в ДТП, сообщает телеканал "112 Украина". Особой нужды сегодня не существует — Золотарев Депутат выезжал с парковки около здания телеканала "112 Украина" и ударился в стоящую на противоположной стороне улицы машину. На данный момент выясняются подробности инцидента.

Крещенские купания

Православная церковь отмечала в четверг один из 12 главных христианских праздников — Крещение Господне (Богоявление). На праздник Крещения митрополит УПЦ МП Онуфрий освятил воды Днепра на Оболонской набережной в Киеве. Прошли крещенские купания и в других локациях Днепра, в том числе в Гидропарке. Спасатели, дежурившие на месте, рассказали, что температура воды в реке составляла +1 градус, в то время как температура воздуха сохранялась минусовая (-3 мороза).

Войска Сенегала вторглись в Гамбию

Войска Сенегала вторглись на территорию Гамбии, чтобы обеспечить передачу власти победившему на президентских выборах в этой стране Адаме Барроу, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя сенегальской армии полковника Абду Ндиайе. В среду национальная ассамблея Гамбии продлила полномочия проигравшего выборы президента Яйя Джамме, который должен был передать власть избранному главе государства Адаме Барроу 19 января. После этого появились сообщения, что Сенегал направляет войска к гамбийской границе.

В Мельбурне автомобиль въехал в толпу: есть жертвы

В пятницу автомобиль въехал в толпу пешеходов в центре Мельбурна, в результате чего три человека погибли и порядка 20 пострадали, в том числе ребенок. Водитель умышленно направил автомобиль на пешеходов, но с терроризмом это не связано, заявили в полиции штата. Водитель уже арестован и дальнейшей угрозы общественной безопасности в городе нет. В эти дни в Мельбурне проходит Открытый чемпионат Австралии по теннису, в связи с чем в городе собрались тысячи иностранных туристов.

В Тегеране обрушилась самая старая высотка

Многоэтажное здание "Пласко" в центральной части столицы Ирана обрушилось вследствие масштабного пожара, в результате чего погибли десятки человек. Считающееся самой старой высоткой в Тегеране 17-этажное здание "Пласко" загорелось в районе 8 часов утра по местному времени. Порядка 200 пожарных были отправлены на место происшествия и в течение 3,5 часов боролись с пламенем. Здание было построено в 1962 году, в нем располагались магазины с одеждой.

В Бразилии погибла исполнительница хита "Ламбада"

Бразильская певица Лоалва Браз, получившая известность в конце 1980-х годов благодаря песне "Ламбада", погибла на 64 году жизни. По данным СМИ, бразильские пожарные прибыли на вызов о горящем автомобиле в прибрежной зоне штата Рио-де-Жанейро, из машины они вытащили тело Браз с ожогами. В результате инцидента также был поврежден стоящий рядом дом. Причины возгорания автомобиля неизвестны.

Крещение Господне, или Богоявление, празднуется Православной Церковью 19 января по новому стилю. Накануне праздника, 18 января, установлен строгий пост. Праздник Крещения Господня — один из самых древних праздников христианской Церкви. Его установление относится еще ко временам апостолов.