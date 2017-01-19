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    Войска Сенегала вторглись в Гамбию

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    По информации представителя сенегальской армии полковника Абду Ндиайе, войска Сенегала вторглись на территорию Гамбии, чтобы обеспечить передачу власти победившему на президентских выборах в этой стране Адаме Барроу.
    Военные в Гамбии. Архивное фото
    flickr.com/Hugh Lunnon

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Войска Сенегала вторглись на территорию Гамбии, чтобы обеспечить передачу власти победившему на президентских выборах в этой стране Адаме Барроу, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя сенегальской армии полковника Абду Ндиайе.

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    В среду национальная ассамблея Гамбии продлила полномочия проигравшего выборы президента Яйя Джамме, который должен был передать власть избранному главе государства Адаме Барроу 19 января. После этого появились сообщения, что Сенегал направляет войска к гамбийской границе.

    Совет стран Африканского союза (АС) 13 января заявил, что организация перестанет расценивать проигравшего выборы Джамме как легитимного главу Гамбии с 19 января. Ранее сообщалось, что Нигерия и другие страны Западной Африки готовят объединенную группировку, которая может войти в Гамбию, если Джамме не уйдет с поста.

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