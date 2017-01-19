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    Нигерия направляет войска в Гамбию для поддержки нового президента

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    По информации СМИ, Нигерия намерена поддержать новоизбранного президента Гамбии, власть которому отказывается передать президент Яйя Джамме, заявивший, что не признает результаты состоявшихся выборов.
    Военные в Гамбии. Архивное фото
    flickr.com/Hugh Lunnon

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Нигерия заявила, что направляет войска в Гамбию для поддержки нового президента, передает агентство Рейтер.

    Ранее сообщалось, что избранный президент Гамбии Адама Барроу официально вступил в должность. Инаугурация прошла в посольстве Гамбии в столице Сенегала Дакаре. Во время церемонии над территорией Гамбии совершали полет разведывательные самолеты ВВС Нигерии.

    Политический кризис начался в Гамбии в конце декабря, после того как президент Яйя Джамме заявил, что не признает результаты состоявшихся выборов, и отказался уходить со своего поста. За сутки до истечения своих полномочий Джамме объявил в стране режим ЧП. Ранее сообщалось, что войска Сенегала и Нигерии готовы вторгнуться в Гамбию, если Джамме откажется передать власть преемнику.

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