Нигерия направила в Сенегал военных на случай конфликта с Гамбией

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Нигерия отправляет в Сенегал военных и самолеты в качестве подкрепления в случае конфликта с Гамбией, передает агентство Франс Пресс.

Ранее сообщалось, что войска Сенегала готовы вторгнуться в Гамбию, если ее уходящий президент Яйя Джамме откажется передать власть преемнику.

В заявлении военно-воздушных сил Нигерии говорится, что они "направили контингент из 200 человек и силы авиации, включая истребители, средства транспортной авиации, легкие многоцелевые вертолеты, а также воздушные суда для разведки и наблюдения в Дакар, откуда они должны быть доставлены в Гамбию".

В среду национальная ассамблея Гамбии продлила полномочия проигравшего выборы президента Яйя Джамме, который должен был передать власть избранному главе государства Адаме Барроу 19 января.

Политический кризис возник в Гамбии в конце декабря, после того как Яйя Джамме заявил, что не признает результаты выборов, и отказался уходить. За сутки до истечения своих полномочий Джамме объявил в стране режим ЧП.