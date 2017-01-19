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    Нигерия направила в Сенегал военных на случай конфликта с Гамбией

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    В заявлении военно-воздушных сил Нигерии говорится, что они "направили контингент из 200 человек и силы авиации, включая истребители, средства транспортной авиации и легкие многоцелевые вертолеты".
    Солдаты в Нигерии. Архивное фото
    flickr.com/Sunday Alamba

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Нигерия отправляет в Сенегал военных и самолеты в качестве подкрепления в случае конфликта с Гамбией, передает агентство Франс Пресс.

    Армия Нигерии по ошибке разбомбила лагерь беженцев в районе Ранн
    MSF/Handout via Reuters
    Истребитель по ошибке разбомбил лагерь беженцев в Нигерии: более 100 жертв

    Ранее сообщалось, что войска Сенегала готовы вторгнуться в Гамбию, если ее уходящий президент Яйя Джамме откажется передать власть преемнику.

    В заявлении военно-воздушных сил Нигерии говорится, что они "направили контингент из 200 человек и силы авиации, включая истребители, средства транспортной авиации, легкие многоцелевые вертолеты, а также воздушные суда для разведки и наблюдения в Дакар, откуда они должны быть доставлены в Гамбию".

    В среду национальная ассамблея Гамбии продлила полномочия проигравшего выборы президента Яйя Джамме, который должен был передать власть избранному главе государства Адаме Барроу 19 января.

    Политический кризис возник в Гамбии в конце декабря, после того как Яйя Джамме заявил, что не признает результаты выборов, и отказался уходить. За сутки до истечения своих полномочий Джамме объявил в стране режим ЧП.

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