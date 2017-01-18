Президент Гамбии ввел режим ЧП за сутки до истечения своих полномочий

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Президент Гамбии Яйя Джамме объявил в стране режим чрезвычайного положения за сутки до истечения своих полномочий главы государства, сообщает Reuters.

Сообщается, что режим ЧП вступает в силу немедленно и будет действовать 90 дней.

Джамме заявил, что режим ЧП вводится, чтобы не допустить вакуума власти, пока суд рассматривает его петицию относительно итогов выборов.

Проигравший выборы Джамме 19 января должен сдать свои полномочия избранному президенту Адаме Барроу, который набрал на выборах 45,5% голосов. Джамме получил 36,7%. Однако в конце декабря Джамме заявил, что не признает результаты выборов и отказался уходить в отставку.

Ранее сообщалось, что Нигерия и другие страны Западной Африки готовят объединенную группировку, которая может войти в Гамбию, если Джамме не уйдет с поста.

Президентские выборы в Гамбии состоялись 1 декабря. Право принимать участие в голосовании имели около 890 тысяч избирателей. За пост главы государства боролись действующий президент Яйя Джамме, кандидат от главной оппозиционной структуры — Объединенная демократическая партия — Адама Барроу и лидер оппозиционной партии "Демократический конгресс Гамбии" Мамма Канде.