Давос-2017: нестабильность и процесс смены лидерства

Владимир Матвеев — обозреватель, для РИА Новости Украина

Председатель КНР Си Цзиньпин открыл заседание Всемирного экономического форума в Давосе речью в защиту глобализации и свободной торговли в контексте расшатанного глобального экономического порядка. Он стал первым лидером Китая, который принял участие в ежегодной встрече лидеров стран и руководителей бизнеса в швейцарском Давосе за его 47-летнюю историю.

Лидер Китая отметил, что процесс глобализации способствует мировому экономическому развитию, активизации мировой торговли и перемещения товаров, но и ведет к возникновению новых проблем.

Си Цзиньпин заявил, что не было "никакого смысла обвинять экономическую глобализацию в мировых экономических проблемах", добавив, что международные финансовые кризисы вызваны чрезмерным стремлением к получению прибыли. Китайский лидер призвал отказаться от протекционистской торговой политики, предупреждая, что "никто не выйдет победителем в торговых войнах", передает Радио Свобода.

Помимо кризиса капитализма и утраты глобального управления, развитие экономики во многом тормозится неопределенностью в отношении направления политики в ведущих странах мира.

Четырехдневный форум в Швейцарии 17-20 января проходит на фоне опасений, что новая администрация США может ввести озвученные ранее избранным президентом США Дональдом Трампом протекционистские меры, передает Радио Свобода.

Избранный президент США, инаугурация которого состоится 20 января, высказался против ряда международных торговых сделок Обамы и пригрозил поднять тарифы на товары, импортируемые из Китая. КНР, в свою очередь, призвала Трампа строго придерживаться политики "одного Китая".

Китай старается активнее заявить о своих позициях в мировой экономике после избрания нового президента США, так как опасается, что Трамп начнет осуществлять свои предвыборные обещания и начнет "торговую войну" с Китаем. С собой председатель КНР привез в Давос самую большую делегацию чиновников и бизнесменов.

В этом году форум проходит под лозунгом "Отзывчивое и ответственное лидерство" — намек на растущее отчуждение политической элиты от общества, а также утрату доверия населения к институтам власти, старому истеблишменту. Ожидается, что в 2017 году форум посетят около 3000 представителей мировой элиты.

По словам Клауса Шваба, основателя и бессменного президента Всемирного экономического форума в Давосе, на форуме также будут представлены ключевые международные организации и инвестиционные фонды. В числе гостей мероприятия — новый генсек ООН Антониу Гутерриш, глава американской транснациональной инвесткомпании BlackRock Ларри Финк и основатель концерна Microsoft Билл Гейтс, передает DW.

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Давосский форум второй год подряд пройдет без участия канцлера ФРГ Ангелы Меркель, вместо которой ФРГ будут представлять министр финансов Вольфганг Шойбле и министр обороны Урсула фон дер Ляйен. Президент Франции Франсуа Олланд и новый премьер-министр Италии Паоло Джентилони также не примут участие в форуме, передает DW.

Пропустит встречи в Давосе администрация Дональда Трампа. В Швейцарию прибыл лишь финансист Энтони Скарамуччи, которого Трамп намерен назначить советником по взаимодействию между американской администрацией и бизнесом.

О сложной обстановке с мировой политике и экономике свидетельствует и заявленные четыре недостаточно ясно сформулированные ключевые «направления» работы форума — переосмысление глобального сотрудничества, реформирование капитализма и подготовка к четвертой промышленной революции, а также пути оживления глобальной экономики в кризисных условиях.

Одной из главных тем мероприятия станет инаугурация Дональда Трампа и его первые шаги в качестве президента США.

Украина также фигурирует перед инвесторами на форуме, несмотря на то, что там не будет официального представительства страны. Наряду с этим, президент Украины Петр Порошенко проводит ряд двухсторонних встреч с главами государств и руководителями международных организаций.

В частности, на встрече с главой КНР Си Цзиньпином в Давосе Порошенко выразил надежду, что Китай будет содействовать мирному урегулированию конфликта в Донбассе и заявил, что Украина хочет участвовать в реализации новой стратегии экономического развития Китая "Один пояс — один путь".

Китай готов "играть конструктивную роль в поиске политического урегулирования кризиса на Украине", — заявил председатель КНР Си Цзиньпин после встречи с Порошенко 17 января, передает Радио Свобода.

После Brexit и раскола Евросоюза старые истины перестают быть незыблемыми и требуют новых решений. Форум проходит на фоне увеличения разрыва между богатыми и бедными в мире и возрастающем подъеме правых партий и националистов, усилении протестного движения антиглобалистов в целом.

Выборы в ведущих странах Европы в 2017 году проиллюстрируют приход более правых лидеров к власти и приведут ЕС к дальнейшей фрагментации.

Так, восемь человек обладают таким состоянием, как и половина населения всей планеты. Активисты организации по борьбе с бедностью Oxfam в Давосе представили доклад о неравенстве в доходах, представив данные журнала Forbes о капитале восьми самых богатых людей в мире.

Очевидно, что "глобализация" с задачей по наращиванию благосостояния народа не справляется. "Интуиция подсказывает мне, что мы не выкарабкаемся", — цитирует Гарольда Джеймса, профессора Принстонского университета, The Wall Street Journal.

Предыдущие фазы глобализации, например, перед Первой мировой войной, прерывались из-за "начала внезапных, неожиданных кризисов, заостряющих внимание на новых линиях разлома", говорит Джеймс на фоне протестов в США против планов Трампа.

К тому же, поскольку при президентстве Трампе США больше замкнутся на себе, глобализация нуждается в покровителе, кураторе, удовлетворяющем наднациональные структуры управления.

На фоне фактического распада ЕС, "единственная возможная замена — Китай", — пишет американское издание.

"Но готовность Китая к роли лидера вызывает сомнения даже в том маловероятном случае, если другие — например, Трамп — согласятся ему это позволить. Впереди маячит мир, где неопределенность только усилится", — заключает The Wall Street Journal.