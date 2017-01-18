Во время выступления Байдена в Давосе внезапно выключился свет

"Мы сохраним лидирующие позиции, потому что если мы не будем бороться за наши ценности, никто этого делать не станет. На мой взгляд, идея целостной, свободной и мирной Европы основывается на самой смелой мечте прошлого века", — заявил Байден, сообщает RT на русском.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джозеф Байден в понедельник провели совместную пресс-конференцию после переговоров в Киеве. Также Байден провел встречу с главой Кабмина Владимиром Гройсманом.

Визит вице-президента США ранее был запланирован на 15 января, но был перенесен на день позже. Как сообщили в посольстве США в Киеве, визит вице-президента в Украину подчеркивает важность предоставления стране поддержки со стороны США.

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