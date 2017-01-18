Эксперт: Давос-2017 – шанс пригласить крупнейших инвесторов в Украину

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

"Ответственное лидерство" – это лозунг Давоса-2017. Ежегодно в этом швейцарском городе происходит Всемирный экономический форум, а это около 300 пленарных заседаний, семинаров, круглых столов, а также мини-встреч с участием государственных деятелей.

Форум продлится до пятницы, 20 января. В этом году мероприятие впервые посетят премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и глава Китая Си Цзиньпин. Всего в форуме примут участие около 20 глав государств и правительств.

В то же время Дональд Трамп и Ангела Меркель не будут присутствовать на форуме.

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Чего ожидать от Давоса-2017, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировала эксперт-международник Анна Шелест.

Какие главные вопросы сегодня стоят на повестке дня в Давосе?

– Если посмотреть достаточно обширную программу официальных и параллельных сессий, которые объявили во время Давоса, то очень большое внимание уделено именно экономике, устойчивой экономике в первую очередь, большое внимание уделено вопросам электронной экономики, также если мы видим не экономические темы, то это экология — очень большой блок уделен этим вопросам. По регионам — это в первую очередь Азия и Латинская Америка.

Несколько сессий также уделяют вопросам терроризма, безопасности на Ближнем Востоке, в первую очередь связанной с Сирией, и конечно же, ключевыми мы можем считать отдельные выступления, такие вот как лидера КНР, но он не единственный — лидеры еще нескольких государств также будут иметь свои отдельные сессии, если так это можно назвать, то есть, 15-30 минут, когда они выступают со своими программными речами и отвечают на вопросы зала.

Почему Ангела Меркель, Франсуа Олланд не приехали в Давос?

– Давос – это не официальное мероприятие, это все-таки мероприятие Всемирного экономического форума, который все-таки является чуть ли не общественной организацией. Просто за столько лет он зарекомендовал себя на таком уровне, что это стало уже престижно — появится зимой в Швейцарии и встретится с таким неимоверным количеством людей, причем это все-таки в первую очередь не политическое мероприятие, а если мы посмотрим как список участников, так и список вопросов, то, наверное, 70% — это экономика.

И среди участников мы увидим больше министров экономики и финансов, банкиров, представителей крупнейших компаний, кстати, там будет и Билл Гейтс, и Сергей Брин, и очень многие другие руководителей ведущих топ-компаний мира — это всегда считалось мероприятие для них, политики — только лишь часть.

Это не отказ от посещения Генассамблеи ООН осенью или саммита Большой семерки. Это все-таки говорит и о приоритетах на данный момент, а кстати, там вы не увидите, например, и канадского лидера, который тоже отказался и сказал, что на данный момент ему важнее проехаться по стране и решить вопросы внутри Канады.

Впервые за долгое время Си Цзиньпин приехал в Давос. С чем вы это связываете?

– Я думаю, в том числе с приоритетом. Тематика, которая заявлена и которая на сегодняшний момент стоит, — это пересмотр целого ряда экономических вопросов, потому что действительно — это и Си Цзиньпин, и Тереза Мэй, и несколько сессий посвящено Brexit.

Пересмотр целого ряда торговых отношений ожидает нас в следующем году, не в последнюю очередь после заявлений Трампа, которые обеспокоили очень многих в Пекине, и были достаточно резкие заявления в отношении его позиции по будущему глобальной торговли.

РФ, кстати, представлена вице-премьером, министром экономики и тремя банкирами. И будет отдельная сессия, где будут выступать они. В данной ситуации, это достаточно логично в общей структуре тех вопросов, которые собираются подымать во время этого форума в Давосе.

Ожидаете ли громких заявлений со стороны представителей британского правительства относительно того, в каком формате Brexit все-таки будет реализовываться?

– Действительно ожидали, необязательно на Давосе, но Тереза Мэй говорила, что буквально на этой неделе она будет представлять свой план. Вопрос в том, что уже некоторое количество раз переносилось это представление.

Тем не менее, Давос это та площадка, где подобный план может быть представлен, по предыдущим годам мы можем вспомнить, что действительно Давос использовался для подробных громких заявлений. Опять же, это возможность обговорить целым рядом людей.

"Украинский ланч" тоже планируется в Давосе, организовывает его господин Пинчук. Представители официальной украинской делегации этот ланч проигнорируют как раз из-за тех предложений, которые выдвигал Пинчук ранее в одной из своих статей для Wall Street Journal. Насколько это важное мероприятие? Стоило бы членам украинской делегации его посетить?

– Украинский завтрак действительно стал уже традиционным мероприятием, но это мероприятие параллельное. Он не заявлен в официальной программе, и никогда не был заявлен в официальной программе. Соответственно, мы не можем его оценивать с этой точки зрения.

Украинская делегация будет присутствовать в Давосе, в частности Виталий Кличко, президент сказал, что появится там, соответственно, Украина будет представлена, но она не будет представлена на высшем уровне на конкретном этом мероприятии.

Важно оно или нет… до этого Пинчуку удавалось собирать достаточно интересную компанию на это часовое мероприятие, где проговаривались различные вопросы, важные частично для Украины, потому что я не могу сказать, что он подымал вопросы сугубо украинской повестки дня. Поднимались вопросы филантропии, например.

Всегда любой форум большого уровня – это возможность заявить о своих позициях, даже если ты не согласен с отдельными позициями организаторов. В то же время статья Пинчука в Wall Street Journal получила серьезный негативный резонанс, его оправдания, которые появились после этого на "Украинской правде", не очень смягчили настроения после этого.

Я знаю, что Иванна Климпуш-Цинцадзе до последнего момента собиралась присутствовать и объясняла это тем, что надо использовать любую площадку, для того чтобы опровергать его позицию и говорить об этом громче и громче. Но позже она четко объяснила, почему она все-таки отказывается: потому что есть большой риск, что этот ланч будет в первую очередь использован российскими каналами и российскими пропагандистами для того, чтобы раскрутить дальше позицию Пинчука, и манипулировать теми заявлениями, которые были бы сделаны официальными украинскими лицами. Поэтому здесь риски, пожалуй, перевешивают тот позитив, который можно получить.

Учитывая, что украинская делегация отправляется туда во главе с президентом, какие задачи должны стоять перед украинской делегацией и президентом во время этого форума? Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Он улетел, но обещал... Украина и Порошенко после Байдена

– Первая задача: это как можно большее количество неформальных встреч, и от продвижения тех вопросов, которые стоят перед Украиной.

По предыдущим годам мы знаем, что количество встреч может достигать десятка, и также все зависит от его команды, насколько успешно он сможет договориться об этих встречах, не всегда они официально заявлены, потому что достаточно много времени для неформального общения, где можно подтвердить поддержку тех или иных позиций.

С учетом списка участников, я думаю, можно говорить о приглашении крупнейших инвесторов в Украину, как минимум, приглашения для общения, и можно говорить о встречах с крупнейшими лидерами, встреча с той же Мэй была бы достаточно выгодная, чтобы проговорить вопросы пост- Brexit или возможной дальнейшей поддержки Великобритании и т. д.

Ранее эксперт по вопросам экономики Евгений Невмержицкий в эфире "ГС" заявил, что продолжение сотрудничества с МВФ очень важно для привлечения в Украину других инвесторов.

Напомним, бывший министр-экономики Виктор Суслов в эфире "ГС" прокомментировал, с какими экономическими показателями Украина вошла в 2017-ый год, что будет дальше, и когда закончится кризис.