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    Всемирный экономический форум в Давосе. Справка

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    Во вторник, 17 января, в Давосе (Швейцария) открывается Всемирный экономический форум. Украины нет в официальном рабочем расписании форума, как и в прошлые годы.
    Всемирный экономический форум. Архивное фото
    FABRICE COFFRINI/AFP

    РИА Новости Украина

    Во вторник, 17 января, в Давосе (Швейцария) открывается Всемирный экономический форум. Форум пройдет до 20 января.

    Украина будет представлена в неофициальной части форума. Об этом сообщил председатель набсовета Украинской ассоциации венчурного капитала и прямых инвестиций Андрей Колодюк.

    Он отметил, что в этом году Украины нет в официальном рабочем расписании форума, как и в прошлые годы. На форуме-2017 Украина проведет две неофициальных мероприятия 16 и 19 января, во время которых представит себя международным инвесторам.

    Справка

    Владимир Гройсман
    УНИАН
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    Всемирный экономический форум в Давосе (World Economic Forum) – международная организация государственно-частного сотрудничества.

    История Форума началась еще в январе 1971 года, когда профессор Женевского университета Клаус Шваб впервые собрал в Швейцарии ведущих бизнесменов и политиков с целью обсудить перспективы развития европейского бизнеса на мировом рынке. 

    Изначально такие встречи носили название "Европейский форум менеджмента", а круг участников форума ограничивался западноевропейцами. С годами тематика постепенно расширялась, включались политические и экономические вопросы, последствия научно-технического прогресса, проблемы задолженности развивающихся стран.

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    В январе 1974 года в Давос впервые были приглашены политические лидеры, а спустя два года форум впервые ввел систему постоянного членства.

    В 1987 году встречи получили нынешнее название — Всемирный экономический форум с целью отразить его возросшее общемировое значение. В настоящее время членами Форума являются около тысячи крупных компаний и организаций.

    Основатель и бессменный руководитель (президент) Форума – профессор Женевского университета Клаус Шваб. Штаб-квартира организации находится в Женеве.

    Главным мероприятием Форума являются ежегодные встречи, которые проводятся традиционно в Давосе в конце января — начале февраля (за исключением сессии в Нью-Йорке в 2002 году, проведенной в знак солидарности с США после терактов 11 сентября 2001 года), на которых  обсуждают ключевые проблемы мировой экономики. На эти встречи приглашаются ведущие государственные и политические деятели, представители научных, деловых кругов различных стран и международных организаций.

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    В рамках Форума проводятся "мини-встречи в верхах" с участием госдеятелей, а также семинары, предназначенные в основном для контактов деловых кругов с официальными делегациями и отдельными политическими деятелями.

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    С 1994 года для бизнесменов обязательным условием участия является членство в Форуме. Члены Форума выплачивают ежегодные взносы, расходуемые на организацию мероприятий.

    Также проводятся региональные саммиты с участием представителей правительств и деловых кругов региона, а также их торговых и финансовых партнеров из других регионов; национальные встречи, двухдневные семинары и симпозиумы с участием представителей деловых кругов и членов правительства; неофициальные встречи представителей правительств и ведущих компаний, представляющих отдельные отрасли промышленности (промышленные саммиты).

    За выработку долгосрочной политики форума отвечает Исполнительный комитет под председательством Клауса Шваба. Он состоит из лидеров международных организаций и видных представителей общественности.

    За исполнение бюджета и непосредственную организацию и проведение мероприятий — правление.

    Совет попечителей (входят представители мира бизнеса, политики, научных кругов и гражданского общества) следит за соответствием действий участников форума целям данной организации.

    В структуре Форума также действуют три центра: глобальной повестки дня, региональных стратегий и индустриальной повестки дня. Такие сообщества, как "Пионеры технологии", Фонд Шваба для социального предпринимательства, Группа молодых лидеров, Молодые ученые, Культурные лидеры и др.

    Ежегодно Форум публикует доклады и рейтинги.

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