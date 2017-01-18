Байден в Давосе о позиции США по непризнанию сфер влияния

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Непризнание сфер влияния в мире должно оставаться позицией США, заявил покидающий в пятницу пост вице-президента США Джо Байден во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"В феврале 2009 года, когда я обратился к Конгрессу, я сказал: "Мы не признаем сферу влияния какого-либо государства, основанного на страхе". Государства сами выбирают свои альянсы. Это была наша позиция, это остается нашей позицией и это должно быть нашей позицией. Это наша позиция, которая была 8 лет до этого и должна быть нашей позицией в дальнейшем", — сказал Байден в ходе своего выступления, которое транслировал телеканал "112 Украина".

В 2009 году Байден, говоря о принципах перезагрузки отношений с Россией, сказал, что есть два принципа, которые не обсуждаются: "Первый из них – никаких сфер влияния. Мы не потерпим этого и не будем в этом участвовать. И второй принцип – никакого права вето на возможность любого государства в любой части Европы или даже в любой части мира принимать собственные решения о том, в каких союзах или организациях ему состоять".

Напомним, в понедельник президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джозеф Байден провели совместную пресс-конференцию после переговоров в Киеве.

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