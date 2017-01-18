Давос-2017. Рабочий визит Порошенко в Швейцарию

Президент Украины Петр Порошенко накануне встретился с китайской делегацией в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Об этом глава государства сообщил во вторник после пленарного заседания ВЭФ, на котором выступил председатель КНР Си Цзиньпин.

Очередной Всемирный экономический форум пройдет с 17 по 20 января в швейцарском Давосе. Он озаглавлен темой "Чуткое и ответственное руководство" и, как ожидают организаторы, соберет рекордное число участников — около 3 тысяч представителей власти, бизнеса, международных организаций, гражданского общества.

"Мы сейчас завершили встречу с китайцами. Но у меня больше 25 встреч", — сказал Порошенко, добавив, что у него в Давосе очень плотный график.

Во вторник утром Порошенко прибыл в Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме. По данным пресс-службы, глава украинского государства выступит с речью во время сессии "Движение на Восток: усиление европейского соседства", примет участие в заседании мировых экономических лидеров "Чуткое и ответственное лидерство в многополярном мире" и дебатах "Новый договор для Европы".

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В понедельник пресс-секретарь Порошенко сообщил, что президент не будет участвовать в традиционном завтраке, организованном украинским бизнесменом Виктором Пинчуком.