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    Давос-2017. Рабочий визит Порошенко в Швейцарию

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    Давос-2017: "завтрак Пинчука" без Порошенко (13)

    (обновлено: )9
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    Встреча президента Петра Порошенко с президентом Швейцарии Дорис Лойтхард
    Президент Украины Петр Порошенко встретился с наследным принцем Алоизом Лихтенштейнским
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    Интервью Петра Порошенко телеканалу Блумберг в Давосе
    Президент Петр Порошенко и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    УНИАН
    Петр Порошенко в швейцарском Давосе во время общения со СМИ.
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    УНИАН
    Валерий Гонтарева, Петр Порошенко, Александр Данилюк и Константин Елисеев.
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    УНИАН
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк
    Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин (четвертый справа) и президент Украины Петр Порошенко (третий слева) во время встречи в Давосе.
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк
    Заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев, президент Украины Петр Порошенко и пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко (слева направо) в Давосе.
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк
    Президент Украины Петр Порошенко (слева) и король Бельгии Филипп первый во время встречи в Давосе.
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк
    Президент Украины Петр Порошенко во время интервью с журналистами в Давосе.
    Встреча президента Петра Порошенко с президентом Швейцарии Дорис Лойтхард
    president.gov.ua
    Встреча президента Петра Порошенко с президентом Швейцарии Дорис Лойтхард
    Президент Украины Петр Порошенко встретился с наследным принцем Алоизом Лихтенштейнским
    Сайт президента Украины
    Президент Украины Петр Порошенко встретился с наследным принцем Алоизом Лихтенштейнским
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк
    Президент Украины Петр Порошенко (слева) и президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти во время встречи в Давосе.
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк
    Президент Украины Петр Порошенко (справа) и наследный князь Лихтенштейна Алоиз во время встречи в Давосе.
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк
    Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин (справа) и президент Украины Петр Порошенко во время встречи в Давосе.
    Интервью Петра Порошенко телеканалу Блумберг в Давосе
    twitter.com/STsegolko
    Интервью Петра Порошенко телеканалу Блумберг в Давосе.
    Президент Петр Порошенко и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
    Пресс-служба президента Украины
    Президент Петр Порошенко и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин

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    Петр Порошенко в швейцарском Давосе во время общения со СМИ.

    Президент Украины Петр Порошенко накануне встретился с китайской делегацией в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Об этом глава государства сообщил во вторник после пленарного заседания ВЭФ, на котором выступил председатель КНР Си Цзиньпин.

    Президент Петр Порошенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ушел в тень. Почему Порошенко прячется от народа

    Очередной Всемирный экономический форум пройдет с 17 по 20 января в швейцарском Давосе. Он озаглавлен темой "Чуткое и ответственное руководство" и, как ожидают организаторы, соберет рекордное число участников — около 3 тысяч представителей власти, бизнеса, международных организаций, гражданского общества.

    "Мы сейчас завершили встречу с китайцами. Но у меня больше 25 встреч", — сказал Порошенко, добавив, что у него в Давосе очень плотный график.

    Во вторник утром Порошенко прибыл в Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме. По данным пресс-службы, глава украинского государства выступит с речью во время сессии "Движение на Восток: усиление европейского соседства", примет участие в заседании мировых экономических лидеров "Чуткое и ответственное лидерство в многополярном мире" и дебатах "Новый договор для Европы".

    Читайте также: Невозможное возможно. Пинчук и Филипчук вызвали дискурс о будущем Украины

    В понедельник пресс-секретарь Порошенко сообщил, что президент не будет участвовать в традиционном завтраке, организованном украинским бизнесменом Виктором Пинчуком.

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