В Тегеране обрушилось многоэтажное здание: 30 погибших

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. По меньшей мере 30 человек погибли в результате обрушения многоэтажного здания в иранской столице, передает телеканал Press-TV.

"Здание "Пласко" в центральной части Тегерана обрушилось вследствие пожара, в результате чего погибли 30 человек", — говорится в сообщении.

REUTERS Tasnim News Agency Пожар и обрушение здания в Тегеране

Ранее агентство Tasnim сообщало, что более 30 человек, в том числе пожарные, корреспонденты и несколько владельцев торговых точек, находятся под завалами здания.

Считающееся самой старой высоткой в Тегеране 17-этажное здание "Пласко" загорелось в районе 8 часов утра по местному времени. Порядка 200 пожарных были отправлены на место происшествия и в течение 3,5 часов боролись с пламенем. Здание было построено в 1962 году, в нем располагались магазины с одеждой.

Ранее сообщалось, что в районе Зейтинбурну в Стамбуле произошло обрушение шестиэтажного здания.

Оно находилось в аварийном состоянии и на момент обрушения было пустым, пострадали прохожие. В результате инцидента погиб один человек.

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