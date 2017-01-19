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    В Тегеране обрушилось многоэтажное здание: 30 погибших

    (обновлено: )35501
    По информации СМИ, здание "Пласко" в центральной части Тегерана обрушилось вследствие пожара, в результате обрушения погибли по меньшей мере 30 .
    Пожар и обрушение здания в Тегеране
    REUTERS Tasnim News Agency

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. По меньшей мере 30 человек погибли в результате обрушения многоэтажного здания в иранской столице, передает телеканал Press-TV.

    "Здание "Пласко" в центральной части Тегерана обрушилось вследствие пожара, в результате чего погибли 30 человек", — говорится в сообщении.

    REUTERS Tasnim News Agency
    Пожар и обрушение здания в Тегеране

    Ранее агентство Tasnim сообщало, что более 30 человек, в том числе пожарные, корреспонденты и несколько владельцев торговых точек, находятся под завалами здания.

    Обрушение дома в Турции
    REUTERS Huseyin Aldemir
    Обрушение дома в Турции. Кадры с места ЧП

    Считающееся самой старой высоткой в Тегеране 17-этажное здание "Пласко" загорелось в районе 8 часов утра по местному времени. Порядка 200 пожарных были отправлены на место происшествия и в течение 3,5 часов боролись с пламенем. Здание было построено в 1962 году, в нем располагались магазины с одеждой.

    Ранее сообщалось, что в районе Зейтинбурну в Стамбуле произошло обрушение шестиэтажного здания.

    Оно находилось в аварийном состоянии и на момент обрушения было пустым, пострадали прохожие. В результате инцидента погиб один человек.

    Смотрите также: Смертельный пожар в Балтиморе: погибли 6 детей

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