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    НАПК напоминает, что в Украине стартовал второй этап е-декларирования

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    Земля, дома, часы: чиновники обнародовали декларации (331)

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    С 1 января субъекты декларирования должны информировать НАПК о существенных изменениях в своем имущественном состоянии, если полученный ими доход превышает 50 прожиточных минимумов. Е-декларации надо подать до 1 апреля.
    Е-декларирование. Реестр электронных деклараций
    УНИАН

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) напомнило, что в Украине стартовал второй этап электронного декларирования.

    Е-декларирование. Реестр электронных деклараций
    УНИАН
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    "До 1 апреля 2017 года е-декларации должны подать лица, которые в соответствии с законом о предупреждении коррупции занимают ответственное и особо ответственное положение, а также лица, которые приравниваются к уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления", — сообщает пресс-служба НАПК.

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    Кроме того, с 1 января субъекты декларирования должны информировать НАПК о существенных изменениях в своем имущественном состоянии, если полученный ими доход превышает 50 прожиточных минимумов (по состоянию на 1 января — 80 тысяч гривен).

    В Агентстве отметили, что со вступлением в силу закона о "Высшем совете правосудия", которым внесены изменения в закон о предотвращении коррупции, изменен круг лиц, которые должны подавать е-декларации. Поэтому действие антикоррупционного закона в части финансового контроля не распространяется на должностных лиц учреждений  и организаций, осуществляющих основную деятельность в области социального обслуживания населения, социальной и профессиональной реабилитации инвалидов, социальной защиты ветеранов войны и участников АТО, здравоохранения (кроме руководителей учреждений здравоохранения центрального, областного, районного, городского  уровня), образования (кроме руководителей вузов и их заместителей), науки (кроме президентов, первых вице-президентов, вице-президентов и главных ученых секретарей, других членов президиума Национальной академии наук Украины и национальных отраслевых академий наук, избранных общим собранием, руководителей НИИ и других научных учреждений), культуры, искусств, восстановления и сохранения национальной памяти, физической культуры, спорта и национально-патриотического воспитания.

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    Напомним, 30 октября в Украине завершился первый этап подачи е-деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение, включая президента, министров, депутатов, глав облгосадминистраций, городских голов, руководителей госпредприятий, высокопоставленных сотрудников ГПУ, СБУ и т.д.

    В целом в Едином госреестре деклараций по завершению первого этапа было зарегистрировано более 114 тысяч документов.

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