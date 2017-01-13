ГПУ проведет внеплановые проверки е-деклараций 29 нардепов

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Генеральной прокуратурой Украины инициировано проведение внеплановых проверок е-деклараций народных депутатов Верховной Рады, сообщает пресс-служба ведомства.

"ГПУ в ходе обработки е-деклараций народных депутатов Украины установлены факты несоответствия между декларируемыми денежными средствами и официально полученными доходами декларантов, с которых уплачены налоги и обязательные платежи в соответствии с требованиями Налогового кодекса Украины", — говорится в сообщении.

Как уточнили в Генпрокуратуре, согласно имеющейся информации один из народных избранников в период с 2001 по 2016 годы получил доход в сумме 600 тыс грн. Однако, по данным электронной декларации 2015 года, последнему принадлежат денежные средства в размере почти 22 млн грн.

"Учитывая, что такие случаи не — редкость и с целью установления легальности происхождения задекларированных средств, а также полноты уплаты декларантами и их налоговыми агентами причитающихся сумм налогов в бюджет, Генеральной прокуратурой Украины перед Государственной фискальной службой Украины инициировано проведение документальных внеплановых проверок по указанным вопросам относительно 29 народных депутатов", — отметили в ГПУ.

В Украине с 1 сентября заработала система электронного декларирования доходов чиновников, 30 октября подачу деклараций завершили чиновники высшего ранга. В случае подачи ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность. Ранее НАБУ сообщило, что проверяет около 20 тысяч деклараций, обнародованных чиновниками.