Е-декларации: заплативших налоги освободят от ответственности - эксперт

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Полная проверка электронных деклараций начнется после того, как Министерство юстиции зарегистрирует порядок проверки. Доработанный механизм такой проверки Нацагентство по предупреждению коррупции до конца недели передаст в Минюст. Об этом сообщил заместитель председателя НАПК Руслан Радецкий. Он объяснил, по какому принципу будут проверять электронные декларации чиновников.

В каких случаях можно будет привлечь чиновников к ответственности за незаконные доходы, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил эксперт общественной организации "Слово и дело", кандидат юридических наук Александр Москалюк.

"Фактически, привлечь можно будет только в случае, если будет доказано, что соответствующие средства были незаконным образом приобретены после 2015 года. Что касается возможности доказательства уклонения от уплаты налогов, это 212-я статья Уголовного кодекса, здесь есть несколько проблем и еще такой аспект, который предусматривает, что если лицо добровольно соглашается уплатить налоги, то согласно нормам статьи 212 четко указывается, что такое лицо освобождается от привлечения к уголовной ответственности", — заявил Москалюк.

В Украине с 1 сентября заработала система электронного декларирования доходов чиновников, 30 октября подачу деклараций завершили чиновники высшего ранга. В случае подачи ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность. Ранее НАБУ сообщило, что проверяет около 20 тысяч деклараций, обнародованных чиновниками.