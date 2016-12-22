Суд в Киеве предоставил НАБУ доступ к декларациям госслужащих

КИЕВ, 22 дек РИА Новости Украина. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции на основании материалов уголовного производства по факту незаконного обогащения предоставляет детективам НАБУ доступ к декларации лица, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

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Как сообщила пресс-служба НАПК, соответствующий доступ предоставлен на основании постановления Соломенского районного суда города Киева.Согласно постановлению, НАПК предоставляет детективам НАБУ временный доступ с возможностью получения заверенных распечатанных на бумажном носителе и в электронном виде копий документов.

"Указанные документы могут быть использованы как доказательства в уголовном производстве, для проверки наличия законных оснований обогащения. В НАПК напомнили, что к полномочиям агентства относится, в том числе, хранение деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Предоставление временного доступа возможно только на основании постановления следственного судьи, поскольку указанные документы содержат охраняемую законом тайну (персональные данные)", — говорится в сообщении.

Ранее Сытник заявил в радиоинтервью, что генеральный прокурор страны Юрий Луценко заблокировал его доступ к Единому реестру досудебных расследований.