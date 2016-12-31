Cтабильность работы реестра е-деклараций под угрозой - администратор

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Стабильность работы Единого реестра электронных деклараций может находиться под угрозой в связи со стартом 1 января второго этапа e-декларирования, говорится в заявлении госпредприятия "Украинские специальные системы" (УСС), которое является администратором реестра.

Ожидается, что количество декларантов может достичь 2 миллионов человек, и при таком росте нагрузки, согласно прогнозам УСС, работа реестра может быть под угрозой.

"В реализованной конфигурации реестра имеющиеся ресурсные возможности позволяют проводить до 5 тысяч одновременных сессий, а также хранить и обрабатывать до 1 миллиона е-деклараций в год. Однако, ожидается, что с 1 января количество одновременных сессий может вырасти до 70 тыс. и быть на порядок выше в дни пиковых нагрузок, а именно – в конце срока подачи электронной декларации. Количество деклараций на втором этапе е-декларирования (до 1 апреля) может достичь 250 тысяч", – отметили на госпредприятии.

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Пресс-служба компании отметила, что доукомплектация и модернизация требуют времени, но они до сих пор не начаты.

"Вынуждены констатировать, что имеющиеся ресурсы, оборудование реестра не позволяют обеспечить надлежащие условия его работы на втором этапе е-декларирования. Время, выделенное государством и обществом на подготовку реестра ко второму этапу подачи е-деклараций, уже почти исчерпано, но ни одна из проблем не решена", – сказано в сообщении.

В Украине с 1 сентября заработала система электронного декларирования доходов чиновников, 30 октября подачу деклараций завершили чиновники высшего ранга. В случае подачи неправдивой информации предусмотрена административная и уголовная ответственность. Ранее НАБУ сообщило, что проверяет около 20 тысяч деклараций, обнародованных чиновниками.