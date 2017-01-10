НАПК проверяет декларацию Порошенко из-за бизнеса в РФ - Кузьмин

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Бывший заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин заявил, что Национальное агентство по противодействию коррупции Украины (НАПК) проверяет электронную декларацию президента Петра Порошенко в связи с наличием у него бизнеса в России.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что проверяет около 20 тысяч деклараций, обнародованных чиновниками.

"По моему заявлению НАПК проверяет Порошенко. Как сообщила руководитель Национального агентства противодействия коррупции Н.Корчак, в отношении Порошенко начата антикоррупционная проверка… Он, имея имущественные и бизнес-интересы в стране, с которой, судя по его же заявлению, ведет войну и которой объявил экономические санкции, не сообщил об этом НАПК. О результатах проверки сообщу обязательно", — написал Кузьмин на своей странице в Facebook.

Roshen — один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий, выпускающий 450 тысяч тонн продукции в год. Компания принадлежит Порошенко. В состав корпорации входят фабрики в Украине, в Литве, Венгрии и России.

Порошенко, выдвигая кандидатуру в президенты, обещал в случае победы на выборах продать свой главный актив, однако пока этого не произошло ─ продажей занимается инвесткомпания Rothschild, которая в условиях конфликта в Донбассе найти покупателя не может.