НАБУ открыло дела по декларациям двух глав РГА и нардепа

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло три уголовных дела по факту указания недостоверных данных в электронных декларациях о доходах чиновников, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

В Украине с 1 сентября заработала система электронного декларирования доходов чиновников, 30 октября подачу деклараций завершили чиновники высшего ранга. В случае подачи ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность. Ранее НАБУ сообщило, что проверяет около 20 тысяч деклараций, обнародованных чиновниками.

"Национальное антикоррупционное бюро Украины начало досудебное расследование еще трех уголовных производств по фактам декларирования недостоверной информации народным депутатом и председателями районных государственных администраций", — говорится в сообщении.

НАБУ в ноябре 2016 года уже завело три уголовных дела по фактам декларирования недостоверной информации чиновниками.