Директоров школ освободили от подачи е-деклараций

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Директора общеобразовательных средних школ освобождены от обязательства заполнять электронные декларации о доходах. говорится в заключительных положениях закона "О Высшем совете правосудия", вступившем в силу в пятницу, 5 января.

Согласно ему, норма об обязательном заполнении электронных деклараций не распространяется на должностных лиц учреждений, учреждений и организаций, осуществляющих основную деятельность в области социального обслуживания населения, социальной и профессиональной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, социальной защиты ветеранов войны и участников антитеррористической операции, сообщают Украинские новости.

Освобождены от е-декларирования руководители учреждений здравоохранения, кроме руководителей учреждений здравоохранения центрального, областного, районного, городского (городов областного значения, городов Киева и Севастополя) уровня.

Так же отменена необходимость заполнять электронные деклараций для руководителей учреждений образования (кроме руководителей вузов и их заместителей), науки (кроме президента Национальной академии наук Украины (НАНУ) и национальных отраслевых академий наук, первых вице-президентов, вице-президентов и главных ученых секретарей НАНУ и национальных отраслевых академий наук, других членов президиума НАНУ и президиумов национальных отраслевых академий наук).

Освобождены от обязательства заполнять электронные декларации руководители заведений культуры, искусств, восстановления и сохранения национальной памяти, физической культуры, спорта и национально-патриотического воспитания.

Напомним, с 1 января в Украине стартовала кампания декларирования доходов, полученных гражданами в 2016 году.

Ранее сообщалось, что Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщило, что начиная с 1 января 2017 года расширится круг субъектов е-декларирования.