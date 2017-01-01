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В Украине стартовала вторая волна е-декларирования

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Земля, дома, часы: чиновники обнародовали декларации (325)

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Согласно информации, вторая волна е-декларирования завершится 1 апреля 2017 года. Декларации должны подать лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления.
Система электронного декларирования доходов чиновников
Украинское фото

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. В воскресенье, 1 января, началась вторая волна е-декларирования. Завершится она 1 апреля 2017 года. Такие сроки предусмотрены законом "О предотвращении коррупции".

Е-декларирование. Реестр электронных деклараций
УНИАН
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Декларации должны подать лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления. Отчитаться о своих финансах должны руководители управлений образования областных, Киевской и Севастопольской городских, районных государственных администраций; руководители учебных заведений государственной и коммунальной формы собственности, а также заместители руководителей учебных заведений государственной и коммунальной формы собственности, которые наделены должностными полномочиями осуществлять организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции на постоянной основе.

Отметим, что в случае временного исполнения работником таких обязанностей на время отсутствия руководителя подразделения в отчетном периоде он не обязан подавать е-декларацию.

Ранее сообщалось, что стабильность работы Единого реестра электронных деклараций может находиться под угрозой в связи со стартом 1 января второго этапа e-декларирования.

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