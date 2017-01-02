Хроника 1 января: факелы Бандеры, стрельба Пашинского, старт е-декларирования

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

С 1 января отменен 2% пенсионный сбор на покупку валюты, но вступило в действие решение Рады о повышении акцизов на алкоголь и сигареты. Кроме того, стартовал второй этап е-декларирования. Первый день нового года — время традиционных ЧП: в Казахстане обвалился дом, в Киеве произошло смертельное ДТП. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

На Донбассе неспокойно

Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики выявила нахождение реактивных систем залпового огня и артиллерийских систем крупного калибра силовиков в районах близких к линии соприкосновения, сказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ополченцы 38 раз обстреливали позиции военных в зоне проведения антитеррористической операции за минувшие сутки, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Вторая волна е-декларирования

В воскресенье, 1 января, началась вторая волна е-декларирования. Завершится она 1 апреля 2017 года. Такие сроки предусмотрены законом "О предотвращении коррупции".

Согласно информации, вторая волна е-декларирования завершится 1 апреля 2017 года. Декларации должны подать лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Молдова отменит торговые ограничения против Украины

Вице-премьер, министр экономики Молдавии Октавиан Калмык заявил, что страна снимает с 1 января 2017 года действие временных торговых ограничительных мер в отношении импорта отдельных категорий украинской продукции.

Молдавские власти намерены принять другие меры по защите внутреннего рынка и местных производителей, соблюдая положения Всемирной торговой организации.

Украинка о спасении из ночного клуба Reina

В теракте в ночном клубе Стамбула подозревается гражданин Узбекистана или Киргизии, связанный с террористической группировкой "Исламское государство".

Украинка рассказала на своей странице в Facebook, как спаслась из ночного клуба в Стамбуле, где террорист застрелил 39 человек.

Спасибо полицейскому, который вытащил меня из-под стола одной из первых. Держал крепко мои руки и защищал своей спиной. Также спасибо девушке Наташе (как потом оказалось из Луцка), которая сняла свою накидку и отдала мне, видя голые плечи (поскольку одежду мы потеряли, бежали полураздетые по улице с полкилометра до участка под дождем), не зная ни кто я, ни откуда, тем более я общалась на английском, а он у меня без акцента…" — рассказала Наталья Вольнова.

Убийство в Овидиополе

Полиция установила личности убитых в новогоднюю ночь в Овидиопольском районе, сообщила спикер ГУ Нацполиции Одесской области Алена Войтенко. Убиты мужчина и женщина. Жертвы были зарублены топором. Есть два подозреваемых.

Спикер ГУ Нацполиции Одесской области сообщила, что личности погибших уже установлены, это местные жители. Устанавливаются возможные свидетели происшествия и мотивы жестокого убийства.

Факельный Бандера

В Киеве более тысячи человек после факельного шествия по центральным улицам столицы провели народное вече по случаю 108-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры.

Его маршрут прошел по центральным улицам города: Владимирской, бул. Шевченко, по Крещатику и Майдану Незалежности.

Порядок на факельном шествии обеспечивали 700 правоохранителей, сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции Киева.

Стрельба Пашинского в ответ на хулиганство

Подстреленный народным депутатом фракции "Народный фронт" Сергеем Пашинским мужчина Вячеслав Химикус заявил, что нардеп первым достал оружие и целился в него.

Народный депутат от "Народного фронта" Сергей Пашинский заявил, что будет серьезно изучать проблему предоставления разрешений на короткоствольное оружие.

Полиция расследует нападение на народного депутата Сергея Пашинского от фракции "Народный фронт" как хулиганство, сообщил спикер полиции Киевской области Николай Жукович.

НКРЭКУ понизила цены на электроэнергию

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение снизить в 2017 году оптово-рыночные цены на электроэнергию на 15%. Информация об этом размещена на сайте Кабмина.

Новогоднее подорожание

В Украине вступил в силу закон №5132 "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году". Он предусматривает повышение акцизов на алкоголь и табачные изделия с 1 января 2017 года.

Отмена сбора на покупку валюты

С 1 января отменяется 2%-й пенсионный сбор при покупке валюты для граждан. Об этом говорится в законопроекте №5132 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году".

Обрушение дома в Казахстане

Часть пятиэтажного дома обрушилась в поселке Шахан Карагандинской области Казахстана вечером в воскресенье. Спасатели извлекли из-под завалов тела девяти человек, в том числе троих детей.

Смертельное ДТП

В Киеве на проспекте Дружбы народов, недалеко от монумента Родина-мать произошло ДТП. Автомобиль Toyota слетел с дороги и ударился о столб, после чего его буквально "разорвало" на части. Для извлечения тел погибших спасателям пришлось разрезать авто.

Цензура на "1+1"

Номер про министра внутренних дел Арсена Авакова в исполнении "Вечернего Квартала" вырезали из эфира канала "1+1", сообщает КП.

В 2016 году произошел скандал после назначения Анастасии Деевой замом Авакова. Назначение вызвало широкий общественный резонанс как из-за возраста девушки, так и из-за появления в интернете откровенных фотографий, на которых, по заявлениям ряда блогеров, она была изображена.

В Киеве горела поликлиника

По данным СМИ, инцидент произошел в здании поликлиники на улице Энтузиастов, 49 в Днепровском районе. Причина пожара на данный момент устанавливается. О пострадавших не сообщается.

Беспорядки в Польше

В городе Элк на северо-востоке Польши вспыхнули беспорядки из-за убийства местного жителя в новогоднюю ночь. В убийстве подозреваются выходцы с Ближнего Востока.

Мигранты штурмуют Испанию

Более тысячи мигрантов из Центральной Африки в воскресенье 1 января хотели проникнуть в испанскую Сеуту, полуанклав на побережье Марокко, попытавшись перелезть через ограждение на границе.