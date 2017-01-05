КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. В Украине в четверг вступил в силу закон о Высшем совете правосудия.

Закон был опубликован в официальной газете Верховной Рады "Голос Украины" 4 января, подписанный президентом накануне.

Документом определяется, что Высший совет правосудия является коллегиальным, независимым конституционным органом государственной власти и судейского самоуправления, который действует в Украине на постоянной основе, сообщает УНИАН.

Ранее Рада приняла изменения в Конституцию страны в части судебной реформы. Судебная реформа предполагает создание Высшего совета правосудия (ВСП) и передачу ему полномочий Рады назначать судей на должности бессрочно. Эксперты Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) положительно оценили данный законопроект, отметив, что его принятие станет важным шагом на пути "создания независимой судебной системы в Украине".

Согласно документу, основной задачей этого органа судейского управления является обеспечение независимости судебной власти и обеспечение функционирования на основе ответственности, подотчетности перед обществом. Кроме этого, Высший совет правосудия будет заниматься формированием высокопрофессионального корпуса судей, соблюдением норм конституции и законов Украины, а также профессиональной этики в деятельности судей и прокуроров.

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Как следует из закона, Высший совет правосудия состоит из 21 члена, десять из которых выбирает съезд судей Украины, двух назначает президент Украины, по два выбирает парламент, съезд адвокатов Украины, всеукраинская конференция прокуроров, еще двоих выбирает съезд представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений. Члены Высшего совета правосудия избираются (назначаются) сроком на четыре года. Одно и то же лицо не может занимать должность члена совета два срока подряд. Председатель совета избирается из его членов тайным голосованием на два года.